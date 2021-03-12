Kemal Kılıçdaroğlu: Saraylardan reformlar ancak bu kadar olabiliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi.

“SÖZDE EKONOMİDE REFORM YAPACAKLAR”

Kılıçdaroğlu, paketle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili halkım. Ekonomik paket açıkladılar. Kaçıncı biliyor musunuz? 23’üncü paket. Sözde ekonomide reform yapacaklar.

* Allah aşkına açıklanan bu pakette ‘işsize iş bulacağız’ diye bir cümle var mı? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, ona yakın sarayda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik bir tasarruf var mı? Yok.

* Hadi onlardan da vazgeçtik. Beşli çeteye dünyanın parasını ödüyoruz. Oradan bir tasarruf var mı? Oradan da yok.

* Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok. Dağılmış vaziyetteler. Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş, o bizim işimiz. Onu biz yapacağız.