Kendinize 5 maaş garibe 300 lira haraç

Son iki yılda öğrencilerden yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL ücret alan ÖSYM, KPSS oturum ücretlerine de zam yaptı. KPSS başvuru ücreti, genel yetenek ve genel kültür 90 TL, alan bilgisi oturumları 65 TL, ÖABT sınavı 90 TL olarak açıklandı. 2020'de, Genel Kültür Genel Yetenek ve her bir oturum için 80 TL, alan bilgisi için 55 TL, ÖABT için ise 80 TL alınmıştı. En az üç ya da dört oturuma girmek zorunda olan adayların başvuru ücreti 360 TL'ye ulaşıyor.

EKMEK KAVGASI VAR

KPSS ücretlerine yapılan zamma tepki yağdı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “İşiniz gücünüz millete fatura kesmek. KPSS giriş ücreti 300 TL. Cebinde 3 kuruşu olmayıp da, belki bir umut diye ekmek kavgası verenden de, ne kopartırsak artı derdindesiniz. Kendinize gelince 5 maaş, garibe gelince 300 TL haraç. Bunun vebali ağır olacak” açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Bu zor günlerde iş, aş umuduyla KPSS'ye girecek gençlerden oturum başına 90 TL'den ortalama 300 TL istemek hangi vicdana sığar? Devletin kasasını boşalttınız, gözünüzü gençlerin cebine mi diktiniz? Sarayda siz bolluk içinde olabilirsiniz ama millet yokluk içinde” dedi.

Fahiş ücretlerle gençler için sınava girmek lüks oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, KPSS oturum ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi. ÖSYM'nin sosyal devlet anlayışına aykırı olarak ticari bir şekilde çalıştığına dikkat çeken Açıkel, zammın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gençlerin işsizlik sorunuyla birlikte yüksek bir borçluluk içinde olduğunu belirten CHP'li Açıkel, “Türkiye'de genç işsizlik rekor kırdı, eğitim ile istihdam arasındaki bağ koptu, diplomalı ve diplomasız gençler işe girmek için İş-Kur kapılarında bekliyor ve buna rağmen KYK borçları faiziyle talep ediliyor. Bu sıkıntıların üstüne kamusal bir hak olması gereken sınavlar yüksek fiyatlar nedeniyle adeta lüks hale geliyor” dedi.

ÜCRETSİZ OLACAK

Açıkel CHP iktidarında, ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda giriş ücretini kaldıracaklarını ekledi.