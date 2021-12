Kırmızı et zammını başkan ifşa etti

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, market ve kasapların kırmızı et fiyatlarını haksız yere artırarak fahiş kâr elde ettiklerini söyledi. Çelik, karkas etin fiyatının son bir yılda yüzde 20.8 artmasına rağmen market ve kasapların eti yüzde 100 zamlı satarak tüketiciyi mağdur ettiğini belirtti.

Erdoğan SÜZER

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin market ve kasaplara sattıkları karkas etin kilogram fiyatının bölgelere göre değişmekle birlikte son bir yılda 48 TL ile 50 TL'den 58-60 TL bandına geldiğini söyledi. Çelik “Bir yılda bizim sattığımız etin fiyatı yüzde 20.8 artarken nasıl oluyor da market ve kasaplar ete yüzde 100 zam yapıyorlar. Bizden 60 liraya aldıkları eti 90 liraya satsalar yüzde 50 kâr edecekler. Ama onlar 120 liraya, 130 liraya satıp haksız kazanç sağlıyorlar. Küçükbaşta kemik firesi de yok. En kemikli et olan pirzolayı 150 liradan satabiliyorlar” dedi. Yem fiyatlarına yönelik de acilen denetim yapılmasını isteyen Çelik, “2 kilo et satınca 1 çuval yem alıyorduk. Şimdi 3.5 kilo et satıp 1 çuval yemi zor alıyoruz. Karkas ete zam değil, maliyetimizi yükselten yeme indirim istiyoruz. Halk bu sayede pahalı et yemekten kurtulur” diye konuştu.

Acil fiyat denetimi

Kırmızı et için acilen fiyat denetimi talep eden Başkan Nihat Çelik, “Bizden aldıkları fiyat belli, sattıkları fiyat belli. Kazanan üretici de değil, tüketici de değil. Kazanan, aracı market ve kasaplar” dedi.

AFGAN ÇOBAN YASASI GELSİN

■ Başkan Çelik, Afgan göçmenlerin sadece çobanlık mesleğinde çalışmalarına izin veren bir yasal düzenlemeye acilen ihtiyaçları olduğunu söyledi. Halen 40 bin Afgan çobanın çalıştığını, en az 10 bin Afgan çobana daha ihtiyaç olduğunu belirten Çelik, “Afganlar bu mesleği layıkıyla yapıyor. Sadece çobanlık için yasal izin çıkarsa Afganlar şehirlere gidip kaçak çalışamaz, vatandaşın ekmeğine ortak olmaz” dedi.