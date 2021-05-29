Kuraklık nedeniyle ürünleri kuruyan çiftçi destek bekliyor

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yağış azlığından dolayı ekinleri tarlada kuruyan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve belediye yetkilileri ile birlikte kırsal mahalle sakini üreticileri ziyaret eden Başkan Ataç, tarlalarda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Başkan Ataç; Yukarı Söğütönü, Keskin, Satılmışoğlu ve Kızılcaören mahallelerinde kuraklığın etkilediği tarlaları gezdi.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç devletin çiftçilere destek olması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

* Bugün kuraklığın neden olduğu hasarı yerinde görmek ve üreticilerimize geçmiş olsun demek üzere kırsal mahallelerimizdeydik. Bu bahar döneminde tarlalara ekilen ürünler, görüldüğü üzere kurumuş durumda.

* Sıcak rüzgarlar ve kuraklık nedeni ile ekinler bu hale geldi. Eskişehir'de binlerce dönüm ekili alan zayi olmuş durumda ve çok üzücü. Kanal boyunda yer alan tarlalarda bile durum aynı çünkü içinden su geçen bir yerde zamanında su verilmemesi söz konusu.

* Hakikaten tüm emekler, masraflar olduğu gibi boşa gitti. Gübre, ilaç, akaryakıt ve enerji gibi giderek artan maliyetler ortadayken bir de böyle bir durum olması bizleri çok üzdü. Bu sene ülkece ciddi hububat sıkıntısı yaşayacağız.

* Devletin bu durum karşısında üzerine düşeni yapması lazım. Devlet, üretimi ve üreticiyi bu zor gününde yalnız bırakmamalı. Üreticilerimizin kuraklık nedeniyle yaşadığı sıkıntıların giderilmesi lazım. Yoksa çok maddi sıkıntılar yaşayacaklar ve belki de seneye bu alanlarda üretim yapamayacaklar.

* Devletimizin çiftçi kardeşlerimize sahip çıkması gerekmektedir. Biz de belediyemizin ilgili müdürlükleri ile birlikte sürecin takipçisi olacağız.

“BÜTÜN EMEK BOŞA GİTTİ”

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise yaşanan kuraklığın ciddi zararlara neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Bölgemizde, ülkenin her yerinde olduğu gibi kuraklık ve sıcak rüzgardan dolayı belki de hiç görülmemiş bir afet yaşadık. Nisan ayının sonuna kadar gayet güzel yetişen ekinler, bir anda kuraklık ile öldü.

* Aşağı yukarı gezdiğimiz köylerin tamamında, 2-3 bin dönümlük alanlarda ekinler yanmış, kurumuş durumda. Üreticilerimizin ortaya koyduğu bütün emek böylelikle boşa gitti. Emeklerinin karşılığında tarlalarında bir tutam ot bile kalmadı.

* Üreticilerimize kuraklıktan dolayı bir destek verilmesi gerekiyor. Bırakın 2021 yılının maliyet, masraf ya da borçların ödenmesini, üreticimiz aldığı tohumu ödeyemeyecek bir durumda. DSİ tarafından su verilebilecek yerlere sınırlama getirilmesi çok yanlış.

* Çünkü bize mayıs ayında su lazımdı, nisan da zaten yağış almıştık. Üreticimiz mağdur olmuş durumda, ekinleri yandı. Bu kuraklık ile ilgili bir çalışma yapılması lazım. Kaldı ki üreticimiz geçmişten zaten borç birikimi içinde.

* Bir an evvel bu borçlar için bir yapılandırmaya gidilmeli. Çünkü artık icralar gelecek, sona yaklaştık. Vatandaş traktörünü satma noktasına geldiği zaman işler daha da sıkıntılı olacak.