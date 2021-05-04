Maaş zamları uçtu, hepimiz eksiye düştük

Yılbaşından bu yana geçen ilk 4 ayda enflasyonun yüzde 5.45'e çıkması işçi, memur ve emeklide zam bırakmadığı gibi herkesi eksiye düşürdü. En düşük memurun maaşı ocak ayında enflasyon farkı ve yüzde 3 zam dahil 4 bin 98 liraya çıkmıştı. Ancak nisan sonu itibarıyla maaşının gerçek alım gücü 3 bin 886 liraya geriledi. Memur 4 ayda maaşından 203 lira kaybetti. Memur emeklisinin 2 bin 920 liralık zamlı yeni yıl aylığı bugün 2 bin 769 liraya düştü.

MEMUR BÖYLE KAYBETTİ

Devlet memurlarıyla memur emeklilerinin maaşlarının enflasyon karşısında nasıl eridiğini şöyle anlatabiliriz: 31 Aralık 2020'de 100 lira olan maaş yeni yılda yapılan yüzde 3 zamla 1 Ocak 2021'den itibaren 103 liraya çıktı. Ocaktan nisan sonuna kadar tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 5.45 arttı. Böylece ocakta 103 liraya yükselen maaş nisan sonunda 97 lira 67 kuruşa düştü. Yani memur ve memur emeklisi geçen yıl aralıkta aldığı 100 lirayı bile arar hale geldi. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın ilk 4 ayında, TÜFE'nin yüzde 5.45'e ulaştığını açıkladı. Hükümet, memura ilk 6 ay için yüzde 3 zam verdiğinden enflasyon 6 aylık zammı yuttuğu gibi aralık maaşından da 2.45 puan götürdü.

Yılbaşından bu yana geçen ilk 4 ayda enflasyonun yüzde 5.45'e çıkması işçi, memur ve emeklide zam bırakmadığı gibi herkesi eksiye düşürdü. En düşük memurun maaşı ocak ayında enflasyon farkı ve yüzde 3 zam dahil 4 bin 98 liraya çıkmıştı. Ancak nisan sonu itibarıyla maaşının gerçek alım gücü 3 bin 886 liraya geriledi. Memur 4 ayda maaşından 203 lira kaybetti. Memur emeklisinin 2 bin 920 liralık zamlı yeni yıl aylığı bugün 2 bin 769 liraya düştü.

İşçi emeklisinin maaşı da eridi

Enflasyon, reel zam yapılmayan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylığını eritti. En düşük işçi emeklisinin yılbaşında 1.500 lira olan aylığının alım gücü nisan sonunda 54 lira eriyerek 1.422 liraya geriledi. 3 ayda en düşük esnaf emeklisinin aylığından 84 lira, çiftçi emeklisinin aylığından da 79 lira buhar oldu.