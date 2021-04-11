Maden ocaklarında büyük zarar: 1.3 milyar lira

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) son yıllarda büyük oranda işçi kaybı yaşadı. 2009-2018 arasında 6 bin 659 işçi emekli oldu ancak sadece 942 işçi alındı. Açık kapatılmadığı için üretimi düşen TTK'da, 2020 yılı zararı 1 milyar 298 milyon liraya ulaştı. 2016'da 911 bin ton olan kömür üretimi de 2019'da 734 bin tona düştü.

ÜRETİM YAPILMADI

Meclis KİT Komisyonu'nda konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, “2020 yılı zararımız 1 milyar 298 milyon 320 bin TL oldu. Dolar bazında ise 216 milyon 387 bin dolar” dedi. Eroğlu, pandemi nedeniyle 2020 Nisan-Mayıs aylarında çalışma yapılamadığını ve üretimin düştüğünü belirterek, kurumun mali yapısını “Toplam ticari maliyet içindeki girdilere baktığımızda yüzde 60 civarında işçilikten ve memurdan kaynaklanan personel gideri söz konusu. Gelirler 461 bin 590, giderler 1 milyar 759 milyon 982 bin TL” diyerek açıkladı.

Emeklinin yerine işçi alınmıyor

TBMM KİT Komisyonu Üyesi CHP'li Atila Sertel, 2009-2018 arasında 6 bin 659 kişinin emekli edildiğini ama sadece 942 işçi alındığını söyledi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise yer altında 2 bin 418, yer üstünde ise 613 işçinin eksik olduğunu belirterek, “İlk etapta en az 3 bin, emekli olanlar hesap edilirse 5 bin işçi alınmalı” dedi.