Marmara’nın kurtuluşu tarımdaki dönüşümde

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası (müsilaj) için temizlik çalışmaları sürerken, sorunun kaynağı ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Çevre hukukçusu olan ve aynı zamanda CHP'ye Doğa Hakları Danışmanlığı yapan Avukat Cömert Erdem, Marmara Bölgesi'nin endüstriyel tesislerinin ve deşarjlarının ele alınması gerektiğini söyledi. Marmara'nın 1989'dan bu yana alarm verdiğini ve denizdeki fosfor oranının çok arttığını ifade eden Erdem, tarımda kullanılan kimyasalların en önemli sebep olduğunu kaydetti.

SADECE TEMİZLEMEK YETMEZ

Temizlense dahi deniz salyasının bitmeyeceğine dikkat çeken Erdem, tarım politikalarının kökten değişmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede bulunan gübre fabrikalarının aldığı büyük talep nedeniyle tam kapasite çalıştıklarını anlatan Erdem, çiftçilerin çok yoğun bir şekilde kimyasal ilaç ve gübre kullandığını, bunların da hem toprağı hem de suyu kirlettiğini dile getirdi. Tarımda bu kadar yoğun kimyasal kullanımının hükümetin yanlışını gösterdiğini belirten Erdem, iktidarın son eylem planında organik tarımı hedef olarak koyduğunu, buna karşın kimyasal fabrikalarda üretimin arttığını kaydetti. Erdem, “Tarım politikaları mutlaka değişmeli. Ergene'de 2000'li yıllarda adım atılmaya çalışıldı ama rant ön planda tutuldu” dedi.

Sanayiciler elini taşın altına koyacak

Marmara Denizi'nde hızla yayılan müsilaj sonrası gözler sanayi tarafına da çevrildi. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bölgede, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde hemen hemen her sektörden devasa sanayi tesisleri bulunuyor. SÖZCÜ'nün konuştuğu sektör temsilcileri de durumdan rahatsız olduklarını ve ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti. Sanayiciler, Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'te yürürlüğe girmesinin önemine de dikkat çekiyor.