Memur ve emekli zammı buhar oldu

Yılın ilk 2 ayında gerçekleşen yüzde 2.6 oranındaki enflasyon, memur ve memur emeklilerine 6 ay için verilen yüzde 3'lük zammın tamamına yakınını yok etti. Yılbaşında memur ve emekliye verilen her 100 liralık zamdan 86 lira 66 kuruşu adeta buhar oldu. En düşük memurun ocak ayında aldığı 114 lira 36 kuruş reel zamdan şubat sonu itibarıyla 15 lira 25 kuruş kaldı. En düşük memur emeklisi yılbaşında aldığı 81.5 liralık zammın 70.6 lirasını kaybetti. En düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi yeni yılda ‘reel zam' alamadığı için ocakta aldığı maaşın bile gerisine düştü.

TÜİK, şubat ayı tüketici enflasyonunu yüzde 0.91 olarak açıkladı. Böylece 2021'in ilk iki ayında enflasyonda gerçekleşen kümülatif artış yüzde 2.6'ya ulaştı. Yılbaşında memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dışında yüzde 3 reel zam yapılmış, işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerine ise reel zam bile yapılmadan sadece 2020'nin ikinci 6 ayında yaşanan enflasyon kadar, yani yüzde 8.36 oranında zam yapılarak enflasyon kaybı gecikmeli de olsa aylıklara yansıtılmıştı.

ENFLASYON ZAMMI GERİ ALDI

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 3'lük reel zammın yüzde 1.68'lik bölümü, yani her 100 liralık zammın 56.7 lirası ocak ayında enflasyonla geri alınmıştı. Açıklanan 2 aylık enflasyonla birlikte reel zamdaki kayıp yüzde 86.66'ya çıktı. Bu da yılbaşında memura, emekliye verilen her 100 liralık zammın 86.66 lirasının enflasyon yüzünden adeta buhar olduğunu gösteriyor.

EMEKLİ CEPTEN YEDİ

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri bu yılın başında reel zam alamadıkları için ocak enflasyonu reel zammı değil direkt emeklinin aylığını eritti. Ocak ayında bin 500 lira aylık alan emekli mart başında 38 lira reel kayba uğradı. En düşük esnaf emeklisinin alım gücü 41 lira, çiftçi emeklisinin alım gücü iki ayda 39 lira birden azaldı.