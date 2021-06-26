OYAK mahkemelik oldu

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, TSK mensuplarına sosyal yardım sağlamak üzere kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) yapısı ve alınan kararlarla ilgili eleştirilerde bulundu. Yalım OYAK'ın Total-M Oil, Sagra ve Tamek firmalarını satın almasına yönelik işlemlerin iptali için de Ankara Ticaret Mahkemesi'nde, MSB ve OYAK aleyhine dava açtı.

“EMEKLİ MAAŞI DÜŞTÜ”

420 bin OYAK üyesini ve aileleri ile birlikte yaklaşık 1.7 milyon kişiyi ilgilendiren OYAK kararlarının Genel Kurul yerine 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nca alındığını vurgulayan Yalım, OYAK'ın Total ve M Oil'i 450 milyon dolara satın alması sonrası üyelerin nema ve emekli maaşında yüzde 21.7 oranında düşüş yaşandığını da belirtti.

Pastacı genel kurulda iddiası

OYAK Yönetim Kurulu kararı ile Sagra ve Tamek'in de satın alındığını kaydeden Yalım, mevcut durum itibarıyla OYAK Genel Kurulu'nda bir pastanenin yönetim kurulu başkanının da bulunduğunu belirterek, “OYAK ile hiçbir alakası olmayan pastacı Genel Kurul'da görev yaparken, OYAK'ta yüzde 60 pay sahibi olan Emekli Maaşı Sistemi'ndeki Emekli Üyeler yok” dedi.