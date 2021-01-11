Pandemide sağlıkçıya hakkını ödemediler

Salgınla savaşan sağlık personeline kasım ayından bu yana ek ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Memur-Sen'e bağlı Sağlık Sen, Covid-19 salgınına karşı mücadele veren sağlıkçıların haklarının acilen ödenmesini isterken, “sorumsuzluk, saygısızlık, haksızlık” eleştirisinde bulundu. Sağlıkçılar, özellikle sosyal medya üzerinden, “Hakkınızı ödeyemeyiz dediniz, gerçekten de hakkımızı ödemediniz” mesajları vererek eleştirilerini dile getirdiler. En geç aralık ayında hesaplara yatırılmış olması gereken kasım ayı ek ödemesinin kaynak yokluğu nedeniyle yapılamadığı, ödeme emri çıksa dahi bürokratik süreç nedeniyle sağlıkçıların paralarını almalarının ay sonunu bulabileceği belirtiliyor.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Hükümet, sağlık personelinin pandemi sürecinde sergilediği özverili çalışmanın ödüllendirilmesi konusunda toplumdan gelen yoğun baskılar üzerine sağlık çalışanlarına ilave ek ödeme yapma kararı almıştı. İlk etapta 3 ay süreyle verilmesi kararlaştırılan ilave ek ödeme pandeminin devam etmesi nedeniyle 3 ay daha uzatıldı. Ek ödeme kararı alınmasına karşın, sıra ödeme yapmaya gelince aksamalar yaşanmaya başladı. Önceki ayların ödemelerinde de zaman zaman aksaklıklar yaşansa da kasım ayında tek kuruş dahi ödeme yapılamaması sağlıkçıların büyük tepkisine neden oldu. Sağlıkçılar, “Paralı köprüleri, otoyolları, tünelleri işleten müteahhitlere dolar üzerinden bol keseden ödeme yapılırken gecesini gündüzüne katan, sağlığını hiçe sayarak çalışan sağlık personeline hakkının verilmemesini anlamak mümkün değil” dediler.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Kasım ayı ek ödemelerinin yapılmaması hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen'in de tepkisine neden oldu. Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, yılın ilk haftası geride kaldığı halde hala kasım ayı ilave ek ödemelerinin yapılmadığını belirterek, “Geçmişe dönük ödemeler verilmediği gibi devam eden süreye ilişkin bir açıklama da yapılmamıştır. Bu belirsizliği ve sessizliği anlamak ve hak vermek mümkün değildir” dedi. Benzer gecikmelerin önceki 3 aylık ödeme döneminde de yaşandığını belirten Durmuş, “Sağlık çalışanları yaşananları sorumsuzluk olarak değerlendirmiştir. Bu durum, sağlık çalışanları arasında çok ciddi huzursuzluklara ve sorunlara yol açmaktadır” dedi.

MASA BAŞI KALEM OYUNLARI

Sağlıkçılara yönelik ek ödeme uygulamalarının hakkaniyetle yapılmadığı eleştirisinde bulunan Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, “Hakkaniyetli ödemelerin yolu masa başı kalem oyunları yerine, saha gerçekliğinin dikkate alınmasından geçmektedir. Sağlık çalışanlarının tamamı pandemiyle kahramanca mücadele etmektedir. Kimi yoğun bakım ünitelerinde kimi filyasyon görevlisi olarak sokaklarda, kimi hasta karşılıyor kimi de laboratuvar işlemleri yapıyor. Buna karşın, ilave ek ödeme uygulamasından sınırlı sayıda çalışan yararlanıyor. Bu apaçık ayrımcılıktır, haksızlıktır. Hayat kurtarmak için canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına, günü kurtarma amaçlı yaklaşım sergilemek, çok büyük haksızlıktır, saygısızlıktır” dedi.