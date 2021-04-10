Patates ve soğanlar TMO’ya kaldı

Çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltik için formül bulundu. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) söz konusu ürünleri satın alacak.

Üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütler aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacak.

PAKDEMİRLİ AÇIKLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada stok artışlarını önlemek için patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ve alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacağını ifade etmişti.

Covid-19 salgını sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğine dikkati çeken Pakdemirli, bu gelişmelerin, stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğuna dikkat çekmişti.

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