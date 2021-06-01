Petrol arz politikasında değişiklik beklenmiyor

Petrol üreticileri, İran’ın petrol arzındaki muhtemel artış ile petrol talebinde süregelen toparlanmanın eşgüdüm içerisinde ilerlemesini istiyorlar.

OPEC+, Hindistan’daki artan corona virüs vakalarına rağmen küresel petrol talebinin yükseleceğini öngörerek Nisan’daki toplantısında aldığı kararla Mayıs’tan Temmuz’a kadar olan dönemde piyasaya günlük 2.1 milyon varil petrol arzı yapmaya yeniden başladı.

OPEC böylece geçen yıl corona virüs salgını nedeniyle 9.7 milyon varile yükseltmek zorunda kaldığı arz kesintileri azalacak ve Temmuz’a kadar 5.8 milyon varile inmiş olacak.

ŞEFFAF OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

OPEC+’ın petrol arz kısıtlamasını Nisan’da kademeli olarak kaldırma kararından beri petrol fiyatları bu yıl %30’dan fazla yükselerek varil başı 70 dolara çıktı. Fakat İran’ın nükleer anlaşmasını tekrar yürürlüğe koyma görüşmelerinde ilerleme kaydetmesi ve İran’ın petrol arzının artması ihtimalinin ortaya çıkması petrol fiyatlarındaki yükseliş potansiyelini sınırladı.

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, dün yaptığı açıklamada İran petrol arzındaki artışın piyasada sorun yaratmasını beklemediğini ifade ederek, “İran’ın küresel piyasalara yönelik petrol üretimi ve ihracatındaki beklenen artışın düzenli ve şeffaf bir şekilde olacağını öngörüyoruz” dedi.

OPEC+ uzmanlarından oluşan Ortak Teknik Heyet (JTC) dünkü toplantısında, bu yıl petrol talebinin günde 6 milyon varil seviyesinde artacağı tahmininde değişiklik yapmadı. OPEC+ kaynaklarının verdiği bilgiye göre heyet, talepteki artışın büyük bölümünün 2021’in ikinci yarısında gerçekleşeceğini öngördü.

JTC’nin dünkü toplantısının ardından OPEC+ bakanları bugün toplanacak. İki OPEC+ kaynağı İran’ın petrol arzındaki belirsizlikten dolayı OPEC+’ın bugünkü toplantısında Temmuz sonrasındaki petrol arz politikasına yönelik bir karar alınmasını beklemediklerini belirtti.

Reuters’ın gördüğü bir belgeye göre, Teknik Heyet ayrıca küresel petrol arzı tahminini günlük 200,000 varil düzeyinde azalttı ve 2021 yılındaki petrol arz açığının önceki tahmin olan günlük 1.2 milyon varil yerine günlük 1.4 milyon varil olacağı tahmininde bulundu. Bu da, petrol stoklarının beklenenden daha hızlı azalacağını ortaya koydu.

OPEC+, talebin düşmesiyle geçen yıl petrol arzında günlük 9.7 milyon varillik rekor bir kesinti yapmıştı ve hâlâ bu kesintilerin büyük bir bölümü geçerliliğini koruyor. Temmuz’dan itibaren OPEC+’ın petrol arz kesintileri günlük 5.8 milyon varile inmiş olacak.