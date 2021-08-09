Petrol fiyatlarında sert düşüş

Petrol fiyatlarında günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Çin'de delta varyantının yayılmasına dair endişeler ve alınan tedbirler, petroldeki düşüşte etkili oldu.

SOZCU.COM.TR

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Temmuz sonunda 75 dolar seviyesinde olan ve güne 70 dolardan başlayan brent tipi petrolün varil fiyatı, bugün 67,6 dolara kadar geriledi.

Petrolde günlük düşüş yüzde 4'ü aşarken, son iki buçuk ayın en düşük seviyelerine yaklaşıldı.

Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da yüzde 4'ü aşan düşüşle 65,4 dolara geriledi.

ÇİN’DEKİ DELTA TEDBİRLERİ ETKİLEDİ

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, Çin'de corona virüsünün delta varyantının yayılmasına dair endişelerin, fiyat düşüşünde etkili olduğunu yazdı.

Salgının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin, sert karantina önlemleriyle vaka ve ölüm sayısını çok düşük düzeyde tutmuştu ancak son günlerde vaka sayıları arttı.

Son olarak dün 125 yeni vaka tespit edilirken, bu rakam diğer ülkelere ve Çin nüfusuna oranla çok düşük olsa da Pekin yönetimi salgının yayılmasını önlemek üzere tedbirler alacağını açıkladı.

PEKİN YENİ TEDBİRLER ALIYOR

Bu tedbirlerden biri de Ağustos ayında yapılması planlanan büyük fuar ve etkinliklerin iptal edilmesi oldu. Çin ayrıca, dünyanın geri kalanına kıyasla daha sert seyahat ve karantina tedbirleri uyguluyor.

Diğer Asya ülkelerinde de delta varyantının hızla yayılması, küresel petrol talebini azaltıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki gelişmeler, petrol fiyatları için büyük önem taşıyor. Veriler, Çin'in Temmuz'da günlük petrol ithalatının Haziran ayına kıyasla düştüğüne işaret ediyor.

TÜRKİYE İÇİN OLUMLU

Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol ve doğalgazda dışa bağımlı olan Türkiye'nin ödemeler dengesi ve enflasyon açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çin endişeleri nedeniyle bakır, alüminyum ve nikel fiyatlarında da bugün düşüş görüldü.

Dolar endeksindeki güçlenme de petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği müttefikleri, artan talebi karşılamak üzere bu yıl kademeli arz artışında anlaşsalar da, azalan fiyatlara göre arzda yeni ayarlamalara gidebilirler.

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