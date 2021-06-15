PTT’de fatura ödemeye ‘ek ücret’ isyanı

Fatura tahsilat işlemleri, ilgili kuruluşlar ve bankaların yanı sıra PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Ancak vatandaşlar PTT şubelerinde fatura ödemeleri sırasında alınan ek ücret nedeniyle şikayetçi. PTT aracılığıyla yapılan; su, doğalgaz ve Türk Telekom'a ilişkin tahsilat işlemlerinde 2.5 TL ek ödeme alınıyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, “PTT'nin web sayfasında fatura tahsilat işlemlerinde ilave ücret alınmayacak denmesine rağmen ücret alınıyor. Zaten faturalar vergiler ve zamlar nedeniyle kabarık geliyor, bir de işlem bedeli adı altında ek ücret alınması doğru değil” dedi. Tarhan, PTT şubelerinde fatura tahsilat işlemleri sırasında alınan ücretler ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Tarhan, “Vatandaşlar yıllardır fatura ödeme işlemlerini PTT'ler üzerinden ücretsiz gerçekleştirirken neden bugün ücret alınmaktadır?” diye sordu.

KOLAYLIK SAĞLANMALI

Tarhan, “Elektrik faturasından ilave ücret alınmazken su ve doğalgaz faturalarından alınmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sormak istiyorum, bu farklılığın nedeni nedir? Elektrik faturasından ücret alınmıyorsa diğer faturalardan da alınmamalıdır. Vatandaşa fatura ödemelerinde kolaylık sağlanmalı ve PTT üzerinden yapılan işlemlerde ek ücret alınmamalıdır” çağrısında bulundu.

Vatandaş bankadan kaçıp yine ek ücrete yakalanıyor

Tahsin Tarhan, “Vatandaş bankaların işlem ücretinden kaçıp PTT'ye geliyor” dedi. PTT üzerinden Türk Telekom telefon ve internet faturaları, GSM faturaları, özel şirketlere ait internet faturaları, su ve doğalgaz faturası, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergi tahsilatlarında 2.5 TL ek işlem ücreti alınıyor.