Reel efektif döviz kuru ağustosta yükseldi

TCMB tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru ağustosta 62.89 seviyesine yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Haziran’da gerilediği tarihi düşük seviyelerden Temmuz’da yükselmesi ardından Ağustos’ta da yükseliş gösterdi.

TCMB verilerine göre, REK Haziran ayında 59.69 ile tarihi düşük seviyeye gerilemişti. Temmuz’da 61.23’e yükselen endeks Ağustos’ta ise 62.89 seviyesine yükseldi.

Haziran 2021’de görülen 59.69 seviyesi kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değer idi.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor. (REUTERS)

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