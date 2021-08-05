Rekabet Kurumu eski başkanı: Yangın fırsatçılarına Rekabet Kurumu müdahalesi şart

Rekabet Kurulu Kurucu Başkanı Aydın Ayaydın, son günlerde meydana gelen orman yangınlarının ardından kerestede ve yangın söndürme malzemelerindeki fiyatların yükselmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayaydın, fırsatçılara karşı Rekabet Kurumu müdahalesinin enflasyonla mücadelede hayati önem arz ettiğini belirtti.

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Rekabet Kurulu Kurucu Başkanı Profesör Doktor Aydın Ayaydın, Türkiye’nin Muğla ve Manavgat başta olmak üzere pek çok merkezde meydana gelen yangınların ardından kereste ve yangın söndürme malzemelerinin fiyatlarının yükselmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kereste fiyatında yangınla birlikte yüzde yüze varan artışlar yaşandığını ifade eden Ayaydın, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’nun devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

Ayaydın, “Manavgat, Marmaris ve Bodrum gibi turizm merkezlerini süsleyen yemyeşil kızılçam ormanları yerini simsiyah gözüken yanardağlara bırakmış durumda. Ülkede bunlar yaşanırken, her dönemde olduğu gibi şimdi bazı fırsatçılar devreye girmeye başlayarak bazı ürünlere yüzde 200’lere varan zamlar yapmaya başladılar. Halkın cebine giren bu eller enflasyon artışı olarak ta halkımızın karşısına fatura çıkaracak.” dedi.

YANGIN SÖNDÜRME ÜRÜNLERİNDE FIRSATÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Özellikle yangın söndürme aletleri başta olmak üzere, her türlü yangın ekipmanı, yangın hortumu, yanmaz ayakkabı ve giysi, gece çalışmalarında kullanılan kafa lambaları gibi ürünlerde ani fiyat artışlarının göze çarptığını ifade eden Ayaydın, “Enflasyon artışını olumsuz yönde etkileyecek ürünler arasında fiyatı en çok artan ürün olarak, başta inşaat sektöründe kullanılan kereste dikkat çekiyor. Kereste fiyatları yangın ile birlikte yüzde yüz fiyat artışı karşımıza çıktı. Muhtemeldir ki, çam balı fiyatları da yangın gerekçesi ile artacak” ifadelerini kullandı.

Öncelikli olarak devreye girmesi gereken kurumun Ticaret Bakanlığı olduğunu ve Bakan Muş’un inceleme başlattığını hatırlatan Ayaydın, “Ülke genelinde ilk etapta yangın ekipman satış fiyatlarını mercek altına almalıdır. İnceleme sonucu bu dönemde varsa ki, var, o zaman kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan bu fırsatçılara en ağır cezalar verilmeli ve bunları kamuoyuna teşhir etmelidir.” dedi.

Yangın malzemelerinin yanında kereste fiyatlarında yüzde 100’e varan fiyat artışlarının meydana geldiğini belirten Ayaydın açıklamasında “Bu olay aynı zamanda Rekabet Kurumunun devreye girmesini gerektiriyor.” ifadelerine yer verdi.

REKABET KURUMU MÜDAHALESİ ŞART

Ayaydın, Rekabet Kurumu müdahalesinin gerekliliği ile ilgili şunları kaydetti:

“Mal ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler (firmalar) aynı anda zımni olarak da olsa aynı fiyatı belirliyorsa burada rekabet ihlali vardır. Ayrıca kereste gibi sektörün belli başlı piyasa oyuncuları arasında hakim güç kötüye kullanılarak fiyat artışı sağlanıyorsa burada da rekabet ihlali vardır.

Bu durumda, başta kereste ticaret sektörü olmak üzere, yangın ekipmanları ve benzeri sektörlere yönelik Rekabet Kurulu’nun res'en soruşturma başlatması ve gerekiyorsa acilen tedbir kararı ile aşırı fiyat artışları durdurulmalıdır.

Bırakın halkın cebine giren eli, Hükümetin enflasyonla mücadele politikası gereği, enflasyon artışına neden olabilecek bu tür suni fiyat artışlarına dur demek Rekabet Kurulunun asli görevidir.

“REKABET KURUMU CUMHURBAŞKANINI İZLİYOR MU?”

Ancak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un attığı inceleme adımının benzerini Rekabet Kurulundan göremiyoruz. Oysa 4054 sayılı Rekabetin korunması hakkında kanunun 4 ve 6 . Maddelerini işletme görevini Rekabet Kuruluna veriyor.

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadele kapsamındaki görüşlerini izlerken, kendi kendime dedimki, acaba Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de izliyor mu? Hiç sanmıyorum.

Rekabet Kurulu Başkanının gündeminde enflasyonla mücadele olmuş olsaydı, başta kereste sektöründe olmak üzere aşırı fiyat oynaklığı yaşanan yangın ekipman üretici ve satıcıları sektörüne yönelik bir inceleme veya soruşturma başlatırdı.

Rekabet Kurumunun gündeminde enflasyonla mücadele olsaydı, enflasyonun yükselmesine katkı sağlayan konut fiyat artışlarını önlemek için demir ve çimento sektöründe gözle görülen rekabet ihlallerine dur derdi. Zira Rekabet Kanu’nun 4 ve 6 maddeleri kurula bu konuda yetki ve görev vermiş.”

REKABET KURUMU BAŞKANININ BÖYLE BİR GÜNDEMİ YOK

Ayaydın, Rekabet Kurumu Başkanı’nın gündeminde rekabet ihlallerini ortadan kaldırmaya yönelik bir madde olmadığını belirterek, “Onun gündeminde, yürürken onu görüp ayağa kalkmayan zavallı güvenlik görevlilerini İstanbul'a sürmek var. Onun gündeminde pandemi döneminde bile, çalışanların odalarının duvarlarını yıkarak açık ofis yapma gibi suni gündem var” dedi.

Orman yangınlarını fırsata çevirmek isteyenlere kamu gücü engel olmazsa enflasyonun olumsuz etkileneceğini belirten Ayaydın, bu davranışların fırsatçılara yol vereceğini belirtti.

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