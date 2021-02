Selim Sayılgan’ın 7 yıla kadar hapsi istendi

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), 2017'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na halka açık Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. yetkililerinin ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu işlediğini ileri sürerek, şirket yönetim kurulu başkanı olan Selim Sayılgan ile yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Adil İlhan Ceyhan hakkında şikayetçi oldu.

6 ŞİRKETE KARŞILIKSIZ PARA AKTARIMI

Suç duyurusu dilekçesinde Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin ilişkili olduğu Akayteks Tekstil Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Vakar Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., Obateks Tekstil İplik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Koçali Turizm İletişim Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Kaviteks Kumaşçılık Tekstil ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ve Adler Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’den olan mevcut alacaklarının tahsil edilememesine rağmen, karşılığında hiçbir menfaat temin edilmeksizin ilgili firmalara finansman sağlanmaya devam edilmesi ve bu şirketlerden olan alacakların tahsil ve takibine yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmaması sonucunda, şirketin toplam 62 milyon 827 bin TL zarara uğratıldığı ileri sürüldü.

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. yetkilileri hakkında Mahmut Orman, Özkan Karaca ve Ufuk Açıkgöz'ün yaptığı şikayetler de aynı soruşturma dosyasında birleştirildi.

2013-2015'TE ŞİRKET DİBE VURDU

Hazırlanan denetim raporunda, büyük ölçüde Selim Sayılgan tarafından sevk ve idare edilen şirketin 2013, 2014 ve 2015 yıllarında finansal sıkıntı içinde olduğu, her hesap döneminde zarar edilmesi nedeniyle sermaye kaybı yaşadığı, net işletme sermayesi açığı verdiği, finansal borç ve yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı, banka ve varlık yönetim şirketlerine ödenemeyen borçlar dolayısıyla şirketin icra takibine uğradığı, şirket yöneticilerinin açıklamalarına göre ihtiyaç duyulan işletme sermayesinin temini için grup gayrimenkullerinin rayiç değerlerinin altında fiyatlara satıldığının anlaşıldığı yer aldı.

25 MİLYON ALACAĞI OLAN ŞİRKETİN SAHİBİ TAKSİ ŞOFÖRÜ

Şikayet dilekçesinde Kervansaray Holding'in zarara uğratılmasına yol açan firmaların dolaylı olarak Kervansaray Holding’le ilişkide olduğu belirtilerek şu iddiaya ver verildi:

“Vakar Tekstil ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan incelemede ise Holding bünyesindeki SIS Dokuma’nın 2013'te 15 milyon 534 bin TL olan alacakları, 2015'te 24 milyon 823 bin TL’ye yükseldi. Kağıt üzerinde Vakar Tekstil’in sahibi ve genel müdürü Erdal T.'nin taksi şoförü olduğu ortaya çıktı”

7 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık suç tarihinde Kervansaray Holding’in yetkilisi olan şüphelilerin, ticari hayatın olağan akışına, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri işlemlerle, holdingin zarara uğratılmasında sorumluluklarının bulunduğunu belirterek güveni kötüye kullanmak suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istedi.

İLK DEFA MAHKEMEDE İFADE VERDİLER

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesine sanıklar Selim Sayılgan ile Adil İlhan Ceyhan avukatlarıyla birlikte katıldı.

Sanık Adil İlhan Ceyhan savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Olay tarihlerinde Kervansaray Şirketi’nin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptığını belirten Ceyhan, “Ancak şirkette ortaklığım yoktu. Herhangi bir imza yetkim bulunmamaktaydı. Şirketlerden proje ortaklığı yaptığımız için Akayteks Şirketi’ni tanıyorum. Diğer şirketler hakkında bir bilgim yoktur. Şirketi zarara uğratacak bir işlem yapmadım. Beraatımı isterim” dedi.

AVANS ÖDEMELERİ YAPTIM

Sanık Selim Sayılgan ise “Dava konusu olay tarihinde şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Sanık Adil İlhan Ceyhan o sırada başka bir şirket olan Berat Tekstil'in yönetimindeydi. Ortamdan ayrılmasına müteakip kendisine iş birliği teklifinde bulundum. Holdingimiz bünyesinde bulunan Sis Dokuma ve Berat Tekstil şirketleri bu kapsamda iş birliği yapmıştı” dedi.

Berat Tekstil’in bazı dönemlerde ihale yasaklısı olduğunu belirten Sayılgan, “Bu dönemlerde alacaklarımızı tahsil edemeyecek hale geldiğimizden iddianamede belirtilen şirketlerin üretime devam edebilmesi maksadıyla söz konusu şirketlere maddi kaynaklar sağladık. Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Avans ödemesi yaptığım şirketler bankalar tarafından o dönemde kredibıl kabul edilen şirketlerdendir. Ben Sis Dokuma şirketimin borçlarına şahsi kefaletimi koymuş bir sanayiciyim. Keşide edilen çeklerin çoğunda aval olarak çekin ön yüzünde Selim Sayılgan imzası olduğu görülecektir. Alacaklarımızın tahsili için söz konusu şirketlere davalar açtık. Çoğunu kazandık. Takibe geçtik.. Beraatımı isterim. Eğer ceza verilecekse hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim” diye konuştu.

Mahkeme dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.