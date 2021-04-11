Son dakika… Emeklilerin bayram ikramiyeleri zamlı yatacak

Aldıkları maaşlar ile zar zor geçinen emekliler için bayramlar, 2018 yılından bu yana bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlamak anlamına geliyor.

2018 seçimleri öncesi yılda iki defa olmak üzere dini bayramlarda emeklilere 1.000 TL bayram ikramiyesi verileceği açıklanmıştı. Bu karar sonrası emekliler ilk ikramiyelerini 2018 yılının Haziran ayında aldı.

ERDOĞAN: ENFLASYON ORANINDA ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini Dolmabahçe Ofis’te kabul etti. Üyelere seslenen Erdoğan, emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı yatacağını açıkladı.

Erdoğan konuşmasında, “Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan’daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz. Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında, en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak, hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatmak isterim.

Emekli maaşları 66 lira idi. Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir. Biz bunu da yeterli görmüyor, ülkemizin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz. Bu tabloya ihracatta her ay tazelediğimiz rekorları, dünyada herkes küçülürken bizim büyüyen nadir ülkelerden biri olduğumuz gerçeğini, üretim tarafındaki sevindirici gelişmeleri ve daha pek çok olumlu haberi ekleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020’de yıllık yüzde 14,60, 2021 yılının Mart ayında ise yıllık yüzde 16.19 artmıştı.

Emekli ikramiyeleri 2018 yılından bu yana düşen alım gücüne rağmen hiç artırılmadı. Merkez Bankası enflasyon hesaplayıcısına göre 2018 yılının Haziran ayında 1.000 TL ile yapılan bir alışverişin tutarı bugün 1.464 TL oldu.

İlginizi Çekebilir Emekliye kötü haber! Bayram ikramiyesi mutfak enflasyonuna yenildi