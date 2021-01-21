Tarımda üretim maliyetleri yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,21 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 3,41 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,94, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 17,96 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ MAKİNE BAKIM MASRAFLARI ALT GRUBUNDA

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 24,38 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 23,37 ile hayvan yemi oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,62 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,64 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,89 ile enerji ve yağlar oldu.

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,06 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,38 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,35 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,80 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,94 ile tarımsal ilaçlar oldu.