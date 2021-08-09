Katar, Trendyol’a ortak oldu

E-ticaret platformu Trendyol, 1,5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Çoğunluk hissesi Çinli Alibaba'da olan Trendyol'un yeni yatırımcıları arasında Katar varlık fonu da yer aldı.

SOZCU.COM.TR

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Çinli Alibaba’ya ait e-ticaret platformu Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı.

Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan ‘decacorn’ tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

KATAR DA YATIRIMA KATILDI

Yeni yatırım turu, ABD merkezli yatırım fonu General Atlantic ve Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı.

Trendyol'un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı.

SoftBank Investment Advisers, bölgenin önemli yatırımcılarından ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye’deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdiler.

ÜÇ YIL ÖNCE 1 MİLYAR DOLARDI

Trendyol Nisan 2021’de gerçekleştirdiği sermaye artışı ile mevcut ortağı Alibaba'dan 350 milyon dolar yatırım almış ve şirket değerlemesi 9,4 milyar dolara yükselmişti.

Yüzde 86,50’lik hissesi Çinli e-ticaret ve bilişim devi Alibaba'ya ait olan Trendyol, 2018 yılında Alibaba ortak olduğunda yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeye sahipti. 3 yılda şirket değerini katladı.

Borsa İstanbul’daki en değerli şirket olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.’nin değeri 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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