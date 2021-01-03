Turizmde büyüme 2023’te başlayabilir

Coronavirüs salgınından büyük hasarla çıkan turizm sektörü, gelecek 3 yılı bir toparlanma dönemi olarak ilan ederken, sektörde yeni bir finansman modeli ile yeni desteklere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. 2020 Eylül sonu itibarıyla gelen turist sayısında yüzde 71, gelirlerde ise yüzde 69'luk düşüş yaşanan turizmde, 2023'e kadar sürecek toparlanmanın ardından 2019 rakamlarına dönülebileceği tahmin ediliyor.

Gelirlerde yaşanan dramatik düşüş, sektörün kredi borçları ve dönüşüm ihtiyacı da göz önüne alındığında turizmde yeni bir modele ihtiyaç duyulduğunu anlatan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, “Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yapısal reformların ve dönüşümün hayata geçirilmesi önümüzdeki dönemde sektörün rekabetçiliğini ve gelirlerini artıracaktır. Bu yatırımların yapılabilmesi için sektörün hem yeni bir finansman modeline hem de yenileme ve dönüşüm kredilerine ihtiyacı bulunuyor” ifadeleri ile zorlu bir dönemden geçildiğine işaret etti.

SERMAYE GEREKLİ

Konaklama, yeme-içme, lokantacılık, ulaştırma gibi pek çok alandaki ilişkisi ile Türkiye ekonomisinin en büyük taşıyıcı kolonlarından ve döviz sağlayıcı sektörlerinden olan turizmin tüm bileşenlerinde kayıp yaşandığını aktaran Narin, sektörün desteklerle ayakta kalabileceğini belirtti. Narin “İçinde bulunduğumuz özel durum itibarı ile yatırım kredilerine ve işletme sermayesine yönelik desteklere ihtiyaç var” diyen Narin, açıklanan destek paketlerine ek ihtiyaç uyulduğunu dile getirdi.

Narin, sektörde 2021 Mayıs-Haziran ayları ile birlikte bir toparlanma beklediklerini ve 2022 ve 2023 yıllarında büyümenin ivmeleneceğini aktardı. Narin, “2019'daki gelir ve ziyaretçi seviyelerine ise 2023'te ulaşmak mümkün olacaktır” dedi.

HEDEF 120 MİLYAR DOLAR GELİR

Ocak 2020'de yayınlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu”nun daha büyük bir önem kazandığını aktaran Oya Narin, sektörün yapısal dönüşüm ihtiyacının ortaya çıktığını ve bir sonraki normalin konuşulmaya başlandığını aktardı. Narin, “Turizmde dönüşümü hükümetimizin bir devlet politikası haline getirmesi halinde raporumuzda detaylı şekilde ele aldığımız senaryolarımız, 2033 yılında turizm gelirlerinin yılda 120 milyar dolar mertebesine çıkabileceğini göstermektedir” dedi.