Twitter’ın dijital ödeme platformu Square’dan 29 milyar dolarlık satın alma

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in sahibi olduğu dijital ödeme platformu Square, Avustralyalı 'şimdi al, sonra öde' şirketi Afterpay'i 29 milyar dolar karşılığında satın alacak.

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Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey’in dijital ödeme platformu Square, Avustralyalı ‘şimdi al, sonra öde’ şirketi Afterpay’i 29 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Bu anlaşma, Avustralya’daki şimdiye kadarki en büyük şirket satın alımı olacak.

Şirketler bugün yaptıkları ortak açıklamada, hisselerin tamamının 126.21 Avustralya doları (92.65 dolar) karşılığında satın alınacağını ifade etti.

DORSEY’DEN FİNANSAL KAPSAYICILIK HEDEFİ

Afterpay hisseleri, ilk işlemlerde Square’in gösterge satın alma fiyatından biraz daha yükseldikten sonra %20.55 artışla 116.51 Avustralya dolarında bulunuyor.

Jack Dorsey, “İşimizi finansal sistemi daha adil, erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmek için kurduk ve Afterpay bu ilkelerle uyumlu güvenilir bir marka oluşturdu” dedi. (REUTERS)

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