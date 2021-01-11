Uçakla İzmir’e gitmek otobanın yarı fiyatına

2020'de 292 lira olan İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti 367 liraya yükseldi. Buna karşılık 170.98 TL ile İstanbul-İzmir uçak biletinin otoyol fiyatının yarısından bile az olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 367 TL'ye bazı iç ve dış hatlarda uçmak da mümkün. Üstelik karayolunu tercih ettiğinizde otoban ücretinin yanı sıra bir de yakıt masraflarını karşılamak durumunda kalıyorsunuz.

Son zamlardan sonra otoyol fiyatlarına ilişkin sosyal medyada, ilginç paylaşımlar yapılıyor. 2020'de 292 lira olan İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti 367 liraya yükseldi. Buna karşılık 170.98 TL ile İstanbul-İzmir uçak biletinin otoyol fiyatının yarısından bile az olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 367 liraya İstanbul'dan Bükreş (360 TL), Berlin (367 TL) ve Münih'e (362 TL) uçak bileti almak mümkün.

MALİYETİ 11 MİLYAR DOLAR

11 milyar dolara (89 milyar 836 milyon 690 bin lira) mal olan asma köprülü, 3 tünel, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük ile 179 köprünün bulunduğu 426 kilometrelik İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti el yakıyor. Uçak bilet rakamları ile yol geçiş ücretlerine bakıldığı zaman Aziz Nesin'in traji komik hikayelerini anımsatıyor. Otoyol geçiş ücretinin yanı sıra kullanılan aracın yaktığı yakıt da ortalama araç modeline göre 250-350 TL civarında olduğu da düşünülecek olursa toplam rakam ortalama 700 TL'ye kadar yükselebiliyor. Yolda geçen zaman, yol boyu yiyecek, içecek ve aracın zorunlu yağ ile zorunlu diğer masraflar göz önüne alındığı zaman bu rakamın çok daha yükseklere çıktığı gözleniyor.

BERLİN'E GİDİLEBİLİR

Paralı otoyol, köprü ve tünellere ödenen ücretler kıyaslandığında bazı hatlardaki uçak tarifelerinin çok daha ucuz olduğu gözleniyor. Örneğin uçakla İzmir- Adana 81 TL, İzmir-Antalya 94 TL, İzmir-Samsun 103 TL, İzmir-Kayseri 106 TL. Karayoluyla gidilecek olsa yakıt, diğer gider ve ücretli yollar hesaba katıldığında bunun kaç kat daha fazlası olduğu ortaya çıkıyor. Yine 367 liralık İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti karşılığında İstanbul'dan Bükreş'e 360 TL'ye, Berlin'e 367 TL'ye Münih'e ise 362 TL'ye uçakla gitmek mümkün.

Sosyal medyada tepki yağdı

Otoyol ücretleri zamlardan sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

smurfsmurfsmurf isimli bir kullanıcı sosyal medya hesabından “Şaka bir yana resmen ülke değiştiriyor gibi para vermek gerekiyor. Türkiye'de bir şehirden bir şehre giderken önceden araban olunca rahat rahat gezerdin. Şimdi hem benzin çok kazık, onun üstüne bir de yolları kullanırken baya yüksek rakamlar veriliyor. Asgari ücretlinin şehir değiştirmeyi düşünmesi bile baştan aşağı hayalperestlik” paylaşımı yaptı.

agzindan nutella damliyo isimli bir kullanıcı ise “367 TL'ye yakıtı da kattın mı zaten mantıksız. 171 TL'ye atlarsın uçağa, gidince de mis gibi bir araç kiralarsın. Ondan sonra Kordon'dan Karşıyaka'ya gez dur” paylaşımı yaptı.