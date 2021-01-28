Varlık Fonu’ndaki giz! Muhalefet tepki gösterdi

Devlet Denetleme Kurulunun Varlık Fonuna ilişkin denetleme raporu milletvekillerine dağıtıldı ancak üzerine ‘'Gizli'' damgası basıldı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, ''Biz bu rapordan alıntı yaparsak suç işlemiş oluruz, hakkımızda fezleke hazırlanır'' dediler.

HDP'li Garo Paylan, ‘'Ben bu raporu twitter hesabımdan paylaştım, başıma bir şey gelir mi ?'' diye sordu. Komisyon Başkanı AKP'li Cevdet Yılmaz, ‘'Gizli raporu görüşme suç teşkil eder mi, ona mahkemeler karar verir'' deyince İYİ Partili üyeler, komisyon toplantısını terk etti.

Başkan Yılmaz ‘'Devlet denetlemenin mutat uygulaması, ben burada gizli olacak bir husus görmüyorum'' dedi. İYİ Parti Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise ‘'Burada konuşan herkes yarın yargılanabilir'' açıklaması yaptı.

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SUÇ İŞLEMİŞ OLUR MUYUZ?

İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta ‘'Bu raporla ilgili fikirlerimizi aktaracağız ama rapor gizli… Rapordaki hangi bilgiyi verirsek suç işlemiş oluruz, görüşümüzü nasıl ifade edeceğiz? diye sordu.

MHP Konya milletvekili Mustafa Kalaycı ise ‘'Varlık Fonu Kanunu'nda gizlilik öngören bir düzenleme yok yani bu denetim raporlarının gizli olacağına dair bir düzenleme yok'' dedi.

Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ise, ‘'Gizlilik tartışması bizi derinden üzdü, biz her şeyi açık açık tartışmak istiyoruz'' dedi ama rapora neden ‘'Gizli'' damgası vurulduğu konusuna değinmedi. DDK yetkilileri de bilgi vermedi. Milletvekilleri daha sonra ‘‘Gizli'' damgalı raporu basının önünde görüştü.

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MİLLİ PİYANGODA SANAL TAKİP VAR

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez bu tartışmanın ardından üyelere bilgi verdi ve TVF ile Türkiye'nin hiçbir kaynağının satılmadığını sadece halka açıldığını söyledi.

Sönmez, “Varlık Fonu bütçe ya da Hazineyi fonlamak için kurulmadı. Bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadı. Rehin vermedi” diye konuştu.

Sönmez, Milli Piyango lisansının devrine ilişkin olarak da “Bizim getirdiğimiz model gelir paylaşımlı model. Ciro payı 2,5 kat arttı. Vatandaşa dağıtılan para da arttı. Amaç kayıt dışının kayıt içine alınması. Biz kimin oynadığını T.C. kimlik numarasında takip ediyoruz. Bütün para Varlık Fonu'nun hesabına giriyor, işletici komisyon alıyor'' açıklaması yaptı.

Sönmez Milli Piyango lisansının satılmadığını, gelir paylaşımı olduğunu vurguladı.

İYİ PARTİLİ VEKİLLER TOPLANTI DÜZENLEDİ

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan İsmail Tatlıoğlu, Plan Bütçe Komisyonu'nun Türkiye Varlık Fonu'nun denetimi raporunu görüşmek üzere yaptığı toplantı çağrısına İYİ Parti Grubu ve üyeleri olarak Erhan Usta ve kendisinin katıldıklarını ancak denetim yapılacak raporun üzerinde gizlilik ibaresi bulunduğunu, bu gizliliğin süreçle mi bilgiyle mi ilgili olduğu konusunda da belirsizliğin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Devlet denetleme kurulu kanunun ilgili maddesi ile sadece Cumhurbaşkanlığına gönderilme konusu mu gizli yoksa bu görüşme de gizli midir konusundaki müzakerede sayın başkan bu konuya hakimlerin karar vereceğini söyledi. Böyle bir denetimi yapabilmek mümkün değil.

Eğer gerçekten gizli bir denetim yapmak gerekiyorsa o zaman kapalı oturum yapmak gerekiyor ve kapalı oturumda bunları konuşmak gerekiyor. Kapalı oturum yapılmadan birçok bürokratın ve hatta basın mensuplarının da olduğu bir ortamda böyle bir raporun plan bütçe komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilmesi ve bununla ilgili tabii olarak tutanaklara geçen sözler ve bilgi paylaşımları üzerinden yarın devlet sırlarını ifşa etme suçu nedeni ile yargılanmamız da mümkün olabilecek.

Bu konunun açıklığa kavuşması ve açıklığa kavuştuktan sonra bu denetimin yapılması konusunu sayın başkana ilettik ama sayın başkan kendisinin de Türkiye Varlık Fonunun denetim raporunun görüşülmesinin gizli olmaması gerektiğine inandığını ama gizli olmadığı şeklinde bir düşünce söyleyemeyeceğini ve nihayetinde buna mahkemenin karar vereceği şeklinde adeta hiçbir şey olmasa da bir şey oldu ibaresini tekrar hatırlatırcasına bir durumla karşılaştık.

Geldiğimiz noktada bugün maalesef komisyonlarda denetim görevinin yapılamadığını ve yasamanın yönetiminde acizlik, çaresizlik ve bilgisizliğin hakim olduğunu, bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile bunun çok derinleştiğini bir defa daha görmüş olduk. Biz İYİ Parti olarak Türkiye Varlık Fonu gibi 245 milyar dolarlık bir fonun denetiminin yapılacağı bir oturumda, oturum şeklinin bile açık olmadığını ve böyle bir denetimin yapılamayacağını kamuoyu ile paylaşmak istedik.

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“KOMİSYONU TERK ETTİK”

Erhan Usta yaptığı konuşmada raporu sunarak altında ve üstünde gizli ibaresinin bulunduğunu göstererek, varlık fonu ile ilgili kanunda herhangi bir gizlilik durumunun olmadığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

Burada Cumhurbaşkanlığı şunu yapıyor, devlet denetleme kurumunu araya sokarak gizlilik zırhına büründürüyor. Bu rapordaki bir kısım bilgilerin açıklanması durumunda biz zaten rapor gelmeden önce de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık, ancak şimdi devletin bize yüklediği görev bu raporu konuşmak.

Raporun içeriğini konuşmadan raporu nasıl tartışacaksınız. Son derece yetersiz olan denetim iyice yetersiz hale geliyor, laf olsun diye yapılan bir işten öteye gidilmiyor. Burada idarenin parlamento hukukuna karşı da ciddi bir müdahalesi var. Yani parlamentoya bir rapor gönderiliyor ve gizlilik ibaresi vuruluyor, burada şüphe uyandırılıyor.

Yarın öbür gün herhangi bir milletvekilinin buradaki bilgileri paylaşması durumunda mahkemelerde sürünmek durumunda kalacaksınız. Bunun önü açık, bununla ilgili komisyon başkanı herhangi bir ifadede bulunamadı. Dolayısıyla komisyonu bu anlamda terk ettik çünkü buradan herhangi bir denetimin çıkma durumu yok.

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“BELLİ BİLGİLERİN KONUŞULMASINI İSTEMİYORLAR”

Belli bilgilerin de konuşulmasını istemiyorlar burası çok net. Varlık fonundaki şirketler varlık fonuna geçtikten sonra zaten çok sıkıntılı bir hale gelmiş. Kamu bankaları varlık fonuna geçtikten sonra kamu bankalarının açık pozisyonları olağanüstü yükselmiş, kamu bankaları sürekli sermaye enjekte edilmesi gereken kurumlar haline gelmiştir.

Son 1,5 yılda hazine 66 milyar TL'lik kamu bankalarına para aktarmış. Varlık fonunda normal şirketler bile normal operasyonlarını yapamaz hale gelmiş. Botaş'ın varlık fonuna geçmeden önce 3.3 milyar TL karı var, 2018 yılında bu kar zarara dönüşüyor 2,5 milyar TL zarar, 2019 yılında 5.6 milyar TL zarara dönüşüyor.

Bunlar bizim daha önceden edindiğimiz bilgiler, rapor çerçevesinde bakıldığında belki de bunlar gizlidir diye şu anda devletin sırlarını ifşa ettiniz diye birileri bize dava açabilir.

Devlet Denetleme Kurumu bir arayüz olarak kullanılarak onun mevzuatından kaynaklanan bir gizlilik zırhına büründürülerek bu raporun içeriğinin kamuoyundan kaçırılması amaçlanmıştır diye yorum yapmaktan başka çaremiz yok.