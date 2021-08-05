Yarım milyarlık özel davet

4 milyon bulamadığı için yangın söndürme uçaklarını hangardan çıkaramayan Türkiye, yaklaşık yarım milyarlık yol ihalesini ilana çıkmadan, yani rekabete kapalı şekilde kimseye duyurmadan gizli kapaklı gerçekleştirdi. İhale son 5 yılda, 6,3 milyarlık en az 12 büyük kamu ihalesi alan ve bu ihaleye de özel olarak davet edilen "Yapı ve Yapı" şirketine verildi.

YUSUF DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Konya, Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolu KM:0+000-20+133 Yapım işi” ihale 22 Haziran’da yapıldı. Yaklaşık maliyeti 499.5 milyon lira olarak hesaplanan proje için yüzde 15 “Yerli istekli lehine fiyat avantajı” indirimi yapıldı.

2 Ağustos’ta imzalanan sözleşmeye göre 17 Ağustos’ta başlayacak ve 4 Şubat 2023’te bitecek iş için müteahhide ödenecek rakam 424 milyon lira olacak.

VATANDAŞIN CEBİNDEN DAHA FAZLA PARA ÇIKIYOR

İhale için, kamu yararına rekabete imkan sağlayan “Açık” usül yerine, kanunun deprem ve afetler gibi önceden bilinemeyecek olağanüstü haller için öngördüğü “21-b Pazarlık” usulü tercih edildi.

21-b usulünde iktidara yakın şirketlere iş verilmesinin yanında önemli bir sorun daha yaşanıyor.

İstatistikler, özellikle “açık” usulde yapılan ihalelerde, “21-b Pazarlık usulüne göre yapılanlara göre kamu lehine çok daha büyük oranda indirim sağlandığını gösteriyor. Yani bu usülde ihale edilen işlerde her bir vatandaşın cebinden olması gerekenden daha fazla para çıkıyor.

KAMU İHALELERİNİN GÖZDESİ

Yapı ve Yapı, 5 yılda aldığı 12 büyük ihalede 6 milyar 320 milyon liralık sözleşme imzaladı. Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu Yapı&Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor. 21-B olarak bilinen “davet usulü” yöntemiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren firma, halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor.

Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

SERMAYESİ 1189 KAT BÜYÜDÜ

Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.

İlginizi Çekebilir 1.3 milyarlık dev ihale ‘yabancı'ya gitmedi