Yeni iPhone’u satın alabilmek için en çok Türklerin çalışması gerekecek

Apple'ın yeni tanıttığı iPhone'lar Türkiye pazarındaki fahiş fiyatları ile dikkat çekiyor. Bir internet sitesinin ortalama ücretler ve iPhone 13 Pro fiyatını baz alınarak hazırladığı endekse göre 128 GB'lık iPhone 13 Pro'yu satın alabilmek için bir Türk vatandaşının 92,5 gün çalışması gerekecek.

Sozcu.com.tr

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Picodi isimli internet sitesinin hazırladığı iPhone endeksine göre, Apple’ın yeni tanıttığı iPhone 13 Pro adlı telefonun 128 GB’lık modelinin fiyatı Türkiye’de yaşayan bir çalışanın 92,5 günlük ortalama ücretine geliyor.

Apple’ın amiral gemisi telefonunu alabilmek için “Hangi ülkenin vatandaşları kaç gün çalışmalı?” sorusu üzerinden yola çıkarak yapılan araştırmada Türkiye zirveye oturdu.

Ülkelerin resmi Apple sitelerindeki fiyatlarla ortalama ücretlerin oranlandığı kıyaslamada en kötü sonuçlar Türkiye’ye ait çıktı.

EN KÖTÜ SONUÇ TÜRKİYE’DE

iPhone 13 Pro alabilmek için bir Türk vatandaşının ortalama 92,5 iş günü çalışması gerekecek. Endekste ikinci ve üçüncü sıra ise Filipinler ve Brezilya’ya ait. Bu ülkelerde çalışanlar sırasıyla 90,2 ve 79,2 günlük ücretle iPhone 13 Pro alabilir. Endeksteki son sıra ise 4,5 günle İsviçre’ye ait. Bir İsviçreli’nin iPhone 13 Pro alabilmesi için ortalama 4,5 çalışması yeterli. ABD ise 5,9 günle İsviçre’nin hemen önünde.

FİYATLAR ÇOK YÜKSEK

Türkiye’nin bu endekste ilk sırada yer almasının sebepleri arasında düşük ücretlerin yanında yüksek vergiler de belirleyici.

Apple’ın son tanıttığı telefon modeli olan iPhone 13 Pro, kapasitesine göre 16 bin ve 21 bin TL arasında satış fiyatları ile tüketiciye sunuluyor.

Firmanın son tanıttığı ürünler arasında en düşük fiyatlı modeli ise iPhone 13 mini oldu. Bu ürün 11 bin TL ve 14 bin TL arasında satılacak. iPhone 13 ise 12 bin ve 15 bin arasında alıcı bulacak.



VERGİLER FİYATLARI FIRLATIYOR

Ürün fiyatlarının yüksek olmasının en büyük sebebi ise yüksek vergiler.

128 GB’lık iPhone Mini’nin satış fiyatının yüzde 43’ü vergiye giderken 128 GB’lık iPhone 13’ün yüzde 41’i ve iPhone 13 Pro’nun yüzde 45’i vergilere gidiyor.

Buna göre 10999 TL’ye satılan iPhone Mini’nin 4 bin 682 TL’si, 11 bin 999 TL’ye satılan iPhone 13’ün 4 bin 923 TL’si ve 15 bin 999 TL’ye satılan iPhone 13 Pro’nun 7 bin 196 TL’si vergiye gidiyor. 17 bin 999 TL’lik iPhone 13 Pro Max’ın ise 7 bin 828 TL’si vergilere gidiyor.

Cep telefonu satın almak için Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi, TRT Bandrolü ve Kültür Bakanlığı Payı adı altında pek çok vergi ödeniyor.

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