Yıldız Holding iştirakini OYAK’a sattı

Gözde Girişim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yüzde 49'u Yıldız Holding A.Ş.'ye, yüzde 51'i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait olan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin toplam sermayesinin yüzde 100'ünün ilgili yasal onaylar alındıktan sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye, 340 milyon ABD doları işletme değeri üzerinden devri için anlaşma imzalandı.

Bu süreçte Yıldız Holding ve Gözde Girişim'e, Ünlü & Co tarafından münhasır finansal danışmanlık hizmeti verildi.

“BÜYÜK DEĞER KAZANDI”

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, Kümaş Manyezit'in Erdemir'e satışı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Ana faaliyet alanlarımız olan gıda ve perakendeye odaklanarak büyüme stratejimizi sürdürürken, girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla farklı sektörlerdeki yatırımlarımıza devam ediyoruz.

*Gözde Girişim'in 2012 yılında satın aldığı Kümaş Manyezit, Holdingimiz bünyesinde bulunduğu süre içinde büyük değer kazandı. Dünya genelindeki kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine tek başına sahip olan Kümaş Manyezit, pandemiye rağmen 2020 yılında da faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü.

*Daha önce ithal edilen yüzde 98 magnezyum oksit (MgO) içerikli fused manyezitin yüzde 100'ünü kendisi üretebilir hale gelen Kümaş, toplam satış miktarını 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırmayı başararak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı.

*Bugün verimliliği ve kârlılığı son derece yüksek seviyeye ulaşan Kümaş Manyezit'i daha da büyük değer kazanmış bir şirket olarak devrediyoruz. Erdemir çatısı altında Kümaş'ın başarılarının artarak sürmesini diliyoruz.

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