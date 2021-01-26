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Yöneticilerine ballı para

Kredi borcunu ödeyemeyen çiftçinin tarlasını, traktörünü hacz eden Ziraat Bankası, üst düzey personele yüksek maaşlar veriyor. Sayıştay, Ziraat Bankası’ndaki saltanatı ortaya çıkardı. Maaşı 19.750 lira olan yönetim kurulu üyeleri 4 ikramiye alıyor. Üstelik kredi kartı harcamalarını da banka ödüyor.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 04:49, 26/01/2021
Haberler Ekonomi
Yöneticilerine ballı para

Sayıştay, AKP'li 3 eski milletvekilinin de üyesi olduğu Ziraat Bankası Yönetim ve Denetim Kurulu'ndaki gelir saltanatını ortaya çıkardı. 9 üyeli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin maaşlarının en yüksek oranda hesaplanması durumunda bile yıllık giderin 2.3 milyon lira olması gerekirken, gider 5.4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sayıştay, “Yönetime neden bu kadar fazla para verdiniz” diye belge istedi. Banka ise belge sunmak yerine maaşların yanı sıra, yönetime 3 ayda bir ikramiye verdiklerini, faturası banka tarafından ödenmek üzere her birine de kredi kartıyla harcama yetkisi verildiğini açıkladı. Üst düzey personele verilen kredi kartının ise “temsil gideri” harcamaları için kullanıldığı vurgulandı. Ancak raporda kredi kartı limitin sınırlı mı sınırsız mı olduğuna dair açıklama yapılmadı.

TEMSİL HARCAMASI DA VAR

Adının açıklanmasını istemeyen bir yönetim kurulu üyesi SÖZCÜ'ye, “Sayıştay, net maaş üzerinden hesaplamış, brütü hesaplasaydı bu sonuca varmazdı” dedi. Eski vekiller Faruk Çelik ve Veysi Kaynak'ın aynı zamanda emekli milletvekili aylığı aldıkları da bildirildi. Ziraat Bankası'ndaki maaş, ikramiye ve kredi kartı harcama yetkisi gibi olanaklar genel kurul kararıyla alınıyor. Sayıştay ayrıca bankadan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personel harcamalarına ilişkin belgeleri istediklerini  ancak belgelerin verilmediğini de açıkladı. Raporda şu ifadelere yer verildi:  “Bankada 2019 yılında 9 yönetim kurulu üyesi ve iki denetim kurulu üyesi görev almıştır. Bu üyelerin tamamının uhdesinde kamu görevi olmadığı kabul edildiğinde, 2019 yılı yönetim ve denetim kurulu üyeleri için toplam 2.346.600 TL gider yapılması gerekmektedir. Ancak, banka mizanında yer alan, ‘Yönetim Kurulu Aylık ve Ücretleri' hesabının yıl sonu tutarı 5.451.396 TL olarak gerçekleşmiştir.”

AYRINTILAR PAYLAŞILMADI

Banka yöneticileri ile yapılan görüşmelerde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından belirlenen aylık net ücretlerinin yanında, üç ayda bir ikramiye aldıklarının belirtildiği raporda “Kendilerine ayrıca giderleri banka tarafından karşılanmak üzere kredi kartı tahsis edildiği öğrenilmiştir. Hesabın ayrıntısı, denetim ekibi tarafından çeşitli iletişim yöntemleriyle defalarca talep edilmiş olmasına rağmen, Sayıştay denetim ekibi ile paylaşılmamıştır” denildi.

İŞTE O RAPOR
Sayıştay'ın raporunda Ziraat Bankası üst yöneticilerinin maaşlarına ilişkin bölüm böyleydi. Raporda yönetim kurulu üyelerinin 19.750 lira maaş aldığı belirtiliyor.

Bordrolar denetçilere verilmedi
Sayıştay'ın Ziraat Bankası'na ilişkin hazırladığı raporda ilginç detaylara da yer veriliyor. Raporda denetçilerin talep etmesine karşın üst düzey yöneticilerin bordroların verilmediği de vurgulandı. Raporda “Personel harcamaları denetimine ilişkin olarak; yönetim kurulu kararıyla belirlenen, 2019 yılı banka üst düzey personel (başkanlar, kurumsal şube müdürleri, bölge yöneticileri, grup başkanları, genel müdür yardımcıları, genel müdür) ücretleri ve bu personelin 2019 yılı tüm aylarına ait ücret bordroları, banka yöneticilerinden istenmesine rağmen Sayıştay denetim ekibine verilmemiştir” ifadesine de yer verildi.
AKP banka emekli Faruk Çelik para Sayıştay Sözcü Veysi Kaynak Ziraat Bankası
Yayınlanma Tarihi:05:50,