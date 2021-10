Zarar eden çiftçi topraktan kaçıyor

2002’de 2 milyon 588 bin olan çiftçi sayısı 1 milyon 803 bine düştü. İYİ Partili Aylin Cesur, “4.2 milyon hektar arazi işlenmiyor. Çiftçi taş mı yiyecek?” dedi.

Veli TOPRAK

Sürekli artan maliyetler nedeniyle çiftçi sayısı ve ekilen arazi miktarında büyük düşüş yaşanıyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 588 bin olan çiftçi sayısı, 800 bin kişi azalarak 1 milyon 803 bine düştü.

SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısı da 2008'de 1 milyon 127 bin iken, 547 bine geriledi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, “4.2 milyon hektar ekili arazimiz artık işlenmiyor, Türkiye üretemiyor, tarımın hafızası bitiyor. Çiftçi taş mı yiyecek? Taş yemiyor ama o taşı sandığa saklıyor'' dedi. Seçim bölgesi Isparta'dan bazı çiftçilerin durumunu anlatan Cesur, “Şimdi elma hasat zamanı. İlacın geçen sene tonu 5-6 bin lira, bu sene yüzde 60 artmış, 8-10 bin liraya çıkmış” diyerek ve şunları söyledi:

“Üretici 1 kilo elmayı 1.9 liraya üretiyor. Satış fiyatı 2-2.20 lira ama 1.5-1.8 lira arasında bulabilse satacak. Geçen sene satamadı, depolarda çürüdü. Elma üreticisini 30 kat fakirleştirdiniz.”

16 MİLYON SİMİT BİLE YİYEMİYOR

4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için harcaması gereken para olan açlık sınırı 3 bin 49 lira olarak açıklandı. Cesur, 16 milyon vatandaşın her öğün için 1 simit parası bile kazanamadığına, evlerin yarısına kırmızı et girmediğine ve 3 milyon 750 bin hanedeki toplam 10 milyon insanın da beyaz et alamadığına dikkat çekti.