Zenginler pandemide para biriktirdi: ABD’de pandemideki tasarruf artışının yüzde 42’si en zengin yüzde 1’e ait

Amerikalılar pandemi sırasında tasarruflarına yaklaşık 3,7 trilyon dolar ekledi. Tasarrufun yüzde 70'i Amerikalıların en zengin yüzde 20'sine giderken toplumun en zengin yüzde 1'inin tasarruflar içindeki payı yüzde 42 oldu.

SOZCU.COM.TR

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ABD’de pandemi sırasındaki tasarruf miktarı 3.7 trilyon dolara ulaştı. Ancak harcamaların azalması ile gelen tasarruf artışında aslan payı toplumun en zenginleri aldı.

Oxford Economics’in yeni bir araştırmasına göre, Amerikalılar corona virüsü pandemisi sırasında tasarruflarına yaklaşık 3,7 trilyon dolar ekledi. Tasarrufların artmasında bazı teşvikler, yükselen borsalar ve daha az harcama yapılması etkili oldu.

ZENGİNLER PARA BİRİKTİRDİ, FAKİRLER AYNI KALDI

Oxford Economics’in bir araştırmasına göre, Amerikalılar yaklaşık 3,7 trilyon dolar tasarruf etti. Araştırmaya göre, 2,6 trilyon dolarlık likit tasarrufun yüzde 70’i Amerikalıların en zengin yüzde 20’sine gitti. Ayrıca tasarruflara eklenen miktarın yüzde 42’sinin toplumun en zengin yüzde 1’ine ait olduğu hesaplandı.

Raporda en alt gelir grubunun finansal davranışlarının pandemi öncesine göre ciddi bir fark yaratmadığı belirtildi.

Çalışmayı kaleme alan ekonomistler Gregory Daco ve Nancy Vanden Houten’e göre, Amerika’da gelir ve servetin en üstte yoğunlaşması şaşırtıcı olmasa da, tasarruf eşitsizliğinin derecesi beklenmedik oldu.

“DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA KÖTÜ”

Vanden Houten, “Bu son veriler, tasarrufların düşündüğümüzden daha çarpık olduğunu gösteriyor” dedi.

Ayrıca araştırma önümüzdeki yıl edinilen tasarrufun 360 milyar dolarının harcanacağını belirtti. Bu harcamanın 250 milyar doları ise en zengin yüzde 20 tarafından yapılacağı belirtildi.

Buna göre, zenginlere hitap eden üst düzey restoranlar, tatil köyleri, moda, koleksiyon ürünleri, mücevher gibi hizmet ve ürünlerin önümüzdeki aylarda perakendecilere göre daha iyi durumda olacağı belirtiliyor.

ZENGİNLERİN TÜKETİME AYIRDIĞI PAY DÜŞÜK

Vanden Houten, “Üst gelirli haneler bu dönemde daha fazla tasarruf sağladığından, tüketici harcamalarının görünümü büyük ölçüde bu hanelere bağlı olacaktır” dedi.

Ayrıca zenginlerin orta sınıf ve düşük gelirlilere kıyasla tasarruflarının daha küçük bir kısmını tüketime harcadıkları, bu nedenle önümüzdeki aylarda tasarruflardan yapılacak toplam harcamaların tahminlerin altında kalabileceği belirtildi.

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