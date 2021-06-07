Zirvedeki dolar enflasyonu körükler

Merkez Bankası'nın (MB) uyguladığı yüksek faiz politikasına rağmen döviz kurlarında yaşanan yeni yükseliş dalgasının önümüzdeki aylarda enflasyonun kontrolden çıkmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, mart ayından bu yana MB'nin politika faizini yüzde 19'da tutulmasına karşın hem kurlar hem de enflasyonun yükselmeye devam ettiğini dile getirdi.

MALİYETLER ARTIYOR

Toprak, “Kurlardaki artış devam edecek, buna paralel olarak enflasyon yükselişini sürdürecek'' dedi. Toprak, son veriler ışığında MB'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a rağmen faiz arttırmak zorunda kalabileceğini savundu.

Toprak şunları söyledi: “MB'nin rezervlerinin tüketilmiş olması kurlardaki rutin artışın yanı sıra olası spekülatif artışlara karşı da MB'nin müdahalede bulunmasını olanaksız kılıyor. Mart ayından bu yana üç aydır politika faizinin yüzde 19'da tutulmasına karşılık hem kurlar hem de enflasyon yükselmeye devam ediyor. Kurlardaki artışın devam edeceği, enflasyonun yükselişini sürdüreceği ve MB'nin yeni faiz artışlarına gitmek zorunda kalacağı görülmektedir.” Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin en çok ihmal edilen ve desteksiz bırakılan tarım sektörünü etkilediğini dile getiren Toprak, “Girdi maliyetlerindeki artışın yanı sıra çiftçi ürününü pazara, markete ulaştıramamıştır. Kuraklık nedeniyle de başta buğday olmak üzere, hububat ve bakliyat fiyatlarında olağanüstü artışların yaşanması kaçınılmaz görünmektedir” dedi.

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