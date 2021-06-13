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13 Haziran tablosu açıklandı! İşte corona virüsünde son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Haziran Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 5 binin üzerinde...

Güncellenme: 20:04, 13/06/2021
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13 Haziran tablosu açıklandı! İşte corona virüsünde son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 214 bin 957 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499’a ulaştı.

VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE

Semptom gösteren 454 hastayla birlikte 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447’ye çıktı. Can kaybı da 53 artarak 48 bin 721’e yükseldi.

952 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 194 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da 952 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Haziran verilerine göre, 218 bin 758  test yapılırken semptom gösteren 503 hastayla birlikte 6 bin 76 yeni vaka tespit edilmişti. 75 kişi hayatını kaybederken 5 bin 112 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:19:59,