15 yıllık mücadeleyi Amasra halkının inadı kazandı

15 yıl önce Çevre Düzeni Planında yapılan değişikle Hattat Holding tarafından Amasra'ya termik santral yapmak istendi.

Bu talep üzerine başta Bartın Platformu olmak üzere bölge halkı, şirkete karşı hukuk mücadelesi başlattı. Şirketin santral için aldığı 5 ÇED raporunu iptal ettiren vatandaşlar, açtıkları 8 davayı da kazandı.

Ancak santral inadından vazgeçmeyen şirkete Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) dur dedi.

DİDDK ŞİRKETİN İTİRAZINI KABUL ETMEDİ

Bartın Platformu, son olarak 20 gün önce termikçi şirketin, 1320 MW gücündeki santral için 2019'da başlattığı 5’inci ÇED süreci de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısında alınan kararla durdurdu.

Öte yandan Danıştay 6. Dairesi, 2016 yılında çevre düzeni planlarında turizm, balıkçılık, orman, tarım ve yerleşim alanı olarak görülen bölgenin, termik santral alanı olarak değiştirilmesini 2019 yılında iptal ettiği karara şirket ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan itiraz DİDDK tarafından karara bağlandı.

DİDDK, Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararının usul ve yasaya uygun olduğu ve kararın kaldırılmasını gerektiren durum olmadığına belirterek bakanlık ve şirket tarafından yapılan itirazı reddetti.

BU ÇOĞRAFYADAN TERMİK SANTRAL SİLİNECEK

DİDDK’nın aldığı kararı “müjde” olarak duyuran Bartın Platformu yaptığı açıklamada, verilen hukuksal mücadele sonucunda kazananın Amasra halkı olduğunu belirtti.

Platform, “Bu karar; Bartın ili Amasra ilçesinde Tarlaağzı ve Gömü köylerinin bulunduğu alanın turizm, tarım, balıkçılık, kent ve kültür kimliğine aykırı olarak termik santral yapılamayacağının bir kez daha yargı tarafından onaylandığının kanıtıdır. Bu karar; termik santralin Bartın-Amasra coğrafyasından, haritalardan kesin olarak silineceği müjdesidir. Bu güzel haberi halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Mahkeme salonlarında hukuki beyanda bulunmak yerine Bartın Platformu çatısı altında mücadele eden Bartın-Amasra halkına ‘güruh’ deme hadsizliğini gösteren şirket temsilcilerini, Amasra'da termik santral yapma sevdasına son vermeye çağırıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat Kurum'u da en son 4 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da bakanlıkta yapılan İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda ÇED süreci durdurulan termik santral başvurusunu tamamen iptal etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.