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2020’de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, geçen yıl 300 kadın cinayeti işlendiğini söyledi. Bu yıl ise ocakta 23, şubatta 35 kadının katledildiğini belirtti. Başkan Güllü, iktidara 9 maddelik çağrıda bulundu...

Hande ZEYREK
Güncellenme: 02:09, 08/03/2021
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2020’de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

Türkiye 8 Mart Dünya Emeçi Kadınlar Günü'nü kadına şiddetin gölgesinde kutlayacak. Geçtiğimiz yıl 300 kadın cinayeti işlendi, 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ocak ayında 23, şubatta 35 kadın katledildi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Bizim sahte İnsan hakları eylem planlarına karnımız tok” dedi. İşte Güllü'nü iktidara 9 maddelik çağrısı:

Canan Güllü

1 -Şiddeti siyaset üstü tutarak partiler bir masada buluşsun.

2 – İstanbul sözleşmesi kaldırılmasın.

3 – Israrlı takip için TCK'da tanımlı suç oluşturulsun.

4 – Kadınların tahsil edilemeyen nafakaları konusuna çözüm getirilsin.

5 – Her ay şiddet ve kadın cinayeti sayısı açıklansın.

6 – Erken yaş evliliği konusunda af tartışmaları kapatılsın.

7 – Belediye ve aile bakanlığı sığınaklar açmaya başlasın.

8 – Siyasi partiler yasası değişsin, karar mekanizmalarının yolu kadınlara açılsın.

9 – Kadınsız anayasa yapma fikri gündeme bile gelmesin.

Yayınlanma Tarihi:05:30,