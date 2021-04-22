“3-5 mankene kırmızı elbise giydirdiler ve 400 bin insanı dolandırdılar”

Çok sayıda ünlü isim kripto para vurgunun merkezi olan Thodex için objektif karşısına geçmişti.

O ünlü isimlerden bazıları şöyle:

Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu, Ebru Şallı, Gökçe Bahadır, Yağmur Ün, Aleyna Solaker, Gökçe Akyıldız, Melisa Döngel, Selin Şekerci, Burak Sevinç, Cansel Elçin, Necip Memeli, Barış Kılıç, Aleyna Serra, Pelin Karahan, Burcu Esmersoy.

Thodex’in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

ÖZER, ARALIK 2020'DE “KRİPTO PARANIN TAŞINMASI BANA BAĞLI” DEMİŞ

Vurgunun duyulmasının ardından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in TGRT'de birden fazla programa konuk olduğu da ortaya çıktı. 9 Aralık 2020’de TGRT'de katıldığı programda söylediği şu sözler sosyal medyada gündem oldu:

“İnsanlar şunun değerini daha fazla anladılar; kripto paranın hem taşınması, hem bir yerden bir yere aktarılması sadece bana bağlı. Herhangi bir sisteme, herhangi bir ülkeye, herhangi bir finans kuruluşuna bağlı olmadan siz istediğiniz yere bu kripto paranızla seyahat edebilir veya bunu istediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz.”

“MANKENLERE KIRMIZI ELBİSE GİYDİRDİLER, 400 BİN İNSANI DOLANDIRDILAR”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşık 2 milyar dolarlık dolandırıcılık iddiasına tepkisini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “3-5 mankene kırmızı elbise giydirdiler ve insanların ekonomik sıkıntı ile ne yapacaklarını bilmez halde para kazanma ihtiyacını sömürerek Thodex ile 400.000 insanı dolandırdılar. Para nerede? Uçtu. Haklar korunacak mı? Hayır. Kimse nasıl korunabileceğini biliyor mu? Hayır. Yazıktır” dedi.