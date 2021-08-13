6 katlı apartmanda asansör boşluğuna düşüp öldü

Kırşehir'de 6 katlı apartmanda bozuk olduğu öne sürülen asansörün boşluğuna düşen Bani Çetinbilek (85), hayatını kaybetti.

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Olay, Ahi Evran Mahallesi 730’uncu Sokak’taki 6 katlı Yıldız Apartmanı’nda meydana geldi. Binanın 4üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Bani Çetinbilek, iddiaya göre, bozuk olan asansöre binmek istedi. Çetinbilek, asansörde kabinin olmadığını fark etmeyince metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çetinbilek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin incelemesinin ardından Bani Çetinbilek’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA