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82 yaşında coronadan öldü, tıklım tıklım cenaze töreni ile uğurladı

Şanlıurfa'da yakalandığı corona virüs nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Kılıç, Şanlıurfa’da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Yasağa rağmen cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar katıldı.

Güncellenme: 15:22, 16/05/2021
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Şanlıurfa'nın tanınan isimlerinden Mustafa Kılıç (82), yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Kılıç için Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Foto: İHA / Camiye sığmayan cemaat sokağa taştı.

Yasağa rağmen cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Foto: İHA / Cenaze törenine AKP milletvekili, vali, belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

CAMİ AVLUSU DOLUNCA YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Namaz sırasında camide yaşanan yoğunluktan dolayı sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yapıldı. Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığına götürülen Kılıç'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedildi.

Foto: İHA / Corona teşhisi ile 25 nisanda hastaneye kaldırılan Mustafa Kılıç dün yaşamını yitirdi.

Mustafa Kılıç, 25 Nisan 2021 tarihinde corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınmış durumu her geçen gün ağırlaşan Kılıç, dün hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:07,