82 yaşında coronadan öldü, tıklım tıklım cenaze töreni ile uğurladı

Şanlıurfa'nın tanınan isimlerinden Mustafa Kılıç (82), yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Kılıç için Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Yasağa rağmen cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

CAMİ AVLUSU DOLUNCA YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Namaz sırasında camide yaşanan yoğunluktan dolayı sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yapıldı. Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığına götürülen Kılıç'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedildi.

Mustafa Kılıç, 25 Nisan 2021 tarihinde corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınmış durumu her geçen gün ağırlaşan Kılıç, dün hayatını kaybetmişti. (İHA)



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