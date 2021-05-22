AA’ndan kovulan Musab Turan: Belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sorduğu sorularla gündeme oturan ve iş akdi feshedilen Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, bu kez hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklamada bulundu.

“HİÇBİR YAPILANMAYLA İLGİM YOK”

“Sizi temin ederim ki ne FETÖ’yle ne de başka bir yapılanmayla hiçbir ilgim yok” diyen Musab Turan, sorduğu sorular içinse, “Bir gazeteci olarak gündemde olan bunca iddia varken herkesin devletten bir açıklama beklediğini gördüm. Devleti o basın açıklamasında iki Bakan düzeyinde karşımda görünce de tüm vatandaşların merak ettiği soruları sordum” dedi.

“YAYIMLAMAYACAĞINI BİLDİĞİM İÇİN CANLI YAYIN YAPTIM”

Basın toplantısını neden canlı yayınladığına ilişkin sorulara da şöyle yanıt verdi:

*Bu açıklamaların ajanslara kalsa yayımlanmayacağını düşündüğümden Instagram’da canlı yayın yaptım ve merak içindeki herkesin cevapları duymasını sağladım.

“BELKİ DE HAYATIMDA İLK DEFA GAZETECİLİK YAPTIM”

*Şucu bucu değilim ben. Kısır döngülerden yorulan, ülkede gelecek göremeyen gençlerin hislerine tercüman olmak pahasına, belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım. Soruları sorduğum için asla pişman değilim.

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