ABD, Türkiye sınırının yanına tankları yığıyor

ABD'nin Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç kentinde kurduğu askeri üste son günlerde hareketlilik arttı. Washington'ın “Karadeniz'e ulaşmak için boğazlara alternatif bir rota oluşturmak amacıyla kurduğu” belirtilen üsse son bir hafta içinde iki büyük kargo gemisi yanaştı. Türkiye sınırına sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunan üsse gemilerden yaklaşık 400 askeri araç indirildi.

Sevkiyatı gerçekleştiren ABD ordusunun 598'inci Ulaştırma Tugayı'ndan Albay Joshua D. Hirsch, “Dedeağaç'a indirdiğimiz ekipmanın sadece miktarı değil türü de çok önemli. Örneğin, M1'lerin, Bradley'lerin ve diğer zırhlı ve paletli araçların sevkiyatında limanı ilk kez kullandık. Bu, buradaki tüm ekip için inanılmaz bir dönüm noktası” dedi.

ABD'nin Atina'daki Büyükelçisi George Pyatt ise sevkiyatın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarında “Daha güçlüyüz! Stratejik konumdaki Dedeağaç Limanı, ABD ordusu için önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline geldi. Dedeağaç, iki buçuk yıldır ordunun hareketliliği için Avrupa'nın en hayati limanlarından biri oldu. Bu limanın altyapısına yapılan yatırımlar ABD ordusu ve ortaklarımız için gerçek bir stratejik başarı” ifadelerini kullandı.