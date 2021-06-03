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‘Açız… Açız… Açız… Lütfen bize sahip çıkın’

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Karabük’teki ziyaretleri sırasında bir kahveci esnafı ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. 15 ayda sadece 4 bin TL destek alabildiğini söyleyen esnaf, 15 aylık kirasının ise yaklaşık 110 bin TL olduğunu belirtti. 

Güncellenme: 15:37, 03/06/2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“15 AYDA 4 BİN TL DESTEK ALDIM, 15 AYLIK KİRAM 110 BİN TL”

Ziyaret sırasında Akşener'in yanına gelen bir kahveci esnafı, “Biz kahveciler esnafı olarak çok mağdur olduk. (Kahvecileri) Çok unuttular. Bittik başkanım. 4 bin TL destek aldım, aylık kiram 7 bin 500 TL. 15 ayda 4 bin TL destek aldım. 15 aylık kiram 110 bin lira civarında. Elimizde ne varsa tamamen eşe dosta borçlandık” diye dert yandı.

AKŞENER, ESNAFIN ELİNDEKİ DÖVİZİ İSTEDİ

Akşener, kahveci esnafının elinde tuttuğu, “Açız… Açız… Açız… Lütfen bize sahip çıkın” dövizini, partisinin grup toplantısında kullanmak için istedi.

“KIRAATHANE SAHİBİ KARDEŞİMİ İYİ DİNLEYİN”

O anların videosunu sosyal medyadan paylaşan Akşener, “Safranbolu'da 15 aydır toplam 110 bin lirayı bulan dükkan kirası için devletten sadece 4 bin lira destek alabilen kıraathane sahibi kardeşimi iyi dinleyin. Varsın iktidardakiler rahatsız olsunlar, milletimizin tüm dertlerini duyurmaya devam edeceğim…” notunu düştü.

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Ankara Çankaya CHP İYİ Parti Karabük Meral Akşener
Yayınlanma Tarihi:15:28,