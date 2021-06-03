İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“15 AYDA 4 BİN TL DESTEK ALDIM, 15 AYLIK KİRAM 110 BİN TL”

Ziyaret sırasında Akşener'in yanına gelen bir kahveci esnafı, “Biz kahveciler esnafı olarak çok mağdur olduk. (Kahvecileri) Çok unuttular. Bittik başkanım. 4 bin TL destek aldım, aylık kiram 7 bin 500 TL. 15 ayda 4 bin TL destek aldım. 15 aylık kiram 110 bin lira civarında. Elimizde ne varsa tamamen eşe dosta borçlandık” diye dert yandı.

AKŞENER, ESNAFIN ELİNDEKİ DÖVİZİ İSTEDİ

Akşener, kahveci esnafının elinde tuttuğu, “Açız… Açız… Açız… Lütfen bize sahip çıkın” dövizini, partisinin grup toplantısında kullanmak için istedi.

“KIRAATHANE SAHİBİ KARDEŞİMİ İYİ DİNLEYİN”

O anların videosunu sosyal medyadan paylaşan Akşener, “Safranbolu'da 15 aydır toplam 110 bin lirayı bulan dükkan kirası için devletten sadece 4 bin lira destek alabilen kıraathane sahibi kardeşimi iyi dinleyin. Varsın iktidardakiler rahatsız olsunlar, milletimizin tüm dertlerini duyurmaya devam edeceğim…” notunu düştü.