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Aile içinde alacak verecek kavgası kanlı bitti

Adıyaman’da aile içi alacak verecek kavgasında 1’i kadın, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:09, 21/02/2021
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Aile içinde alacak verecek kavgası kanlı bitti

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette A.Ü. ile M.D. isimli dini nikahlı oldukları öğrenilen çift arasında iddiaya göre alacak verecek mevzusu yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya A.Ü. isimli kadının babası olan K.Ü. ve erkek kardeşi olan F.Ü. de dahil oldu. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirine saldıran şahıslardan A.Ü. isimli kadın ile M.D., A.Ü. ve F.Ü. darp neticesi yaralandı. Kavga seslerinin duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek istedi.

Yaralılardan M.D. isimli şahıs tedavi olmamak ve hastaneye gitmemek için direndi. Polis ekiplerinin güçlükle ikna ettiği M.D. ile diğer 3 yaralı, kent merkezinde bulunan özel hastaneler ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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