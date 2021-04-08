Akdeniz’deki zehirli balık Meclis gündeminde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde özellikle Akdeniz'de son yıllarda görülmeye başlanan ve hem insanlar hem de diğer deniz canlıları için büyük risk olduğu belirlenen balon balıklarının incelenmesi için meclis araştırması açılmasını istedi.

Öldürücü derecede zehirli olan balon balığı için yeterli önlemler alınması ve sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Gürer, Süveyş kanalı ile Akdeniz'e ulaşan zehirli balon balığı için bilim insanların çalışmalarının ciddi biçimde desteklenip çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

200 FARKLI TÜRÜ BULUNUYOR

Balon balıklarının, Akdeniz ile Ege'de rastlanan zehirli ve tüketilemeyen bir canlı türü olduğuna dikkat çeken Gürer şöyle konuştu:

* Küresel ısınmayla denizlerdeki balıkların türlerinde de değişim oldu. Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e giren balon balıkları artık bir yaşamımızın gerçeği, bu balıklar zehirli. Akdeniz'den sonra Ege'de de rastlanan bu zehirli balıklara karşı herkesin de duyarlı olması gerekiyor. Çünkü insanları da zehirliyor. Son yıllarda balon balıklarının denizlerimizde varlığının artması ve Akdeniz'de yaygınlaşması balıkçılığa verdiği zararın yanında, insan sağlığını da etkilemesi açısından kaygı verici. 200 farklı türü bulunuyor. İsimlerini tehlike anında kendilerini şişirebilme özelliklerinden alan balon balıkları öldürücü bir etkiye de sahip.

“TARIM BAKANLIĞI SORUNA CİDDİ EĞİLMELİ”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, balon balığı sürecinin şeffaf ve doğru bir şekilde yönetilmesinin önemine işaret eden Gürer, “Bu konuda bakanlığın çalışması olsa da yeterli görünmüyor. Amatör balıkçılığa verdiği zararın yanı sıra diğer balık türleri içinde zararlı bir tür. Bu bilinen risklerin balon balıklarına karşı önlemlerin artırılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Tarım Bakanlığı'nın yanı sıra üniversitelerin bu konuda, ciddi araştırma yapan bilim insanları var onlarda bu süreci takip ediyorlar. Bakanlık bu konuda şeffaf ve doğru bilgiyi bu bilim insanlarına vermeli. Süreç doğru takip edilmeli. İnsanın zarar görmemesi, zehirlenmemesi, yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem alınması gerekiyor” diye konuştu.

“İYİ TEMİZLENMİŞ OLSA DAHİ ÖLDÜREBİLİR”

Gürer sözlerinin devamında, “Yapılan açıklamalara göre; balon balıklarının büyük çoğunluğu, dünyada bilinen en güçlü denizel zehirlerden birisi olan Tetrodotoksin (TTX) isimli zehri içerirler. TTX zehri sıcaklık değişimine karşı dirençli bir nörotoksindir. Bu nedenle TTX içeren bir balon balığı pişirilse dahi zehir öldürücü etkisini kaybetmez ve ölümcül zehirlenmelere yol açmaya devam edebilir. Üstelik bu zehir balığın birçok organında bulunabilir. Bu nedenle TTX zehrine sahip bir balon balığı, kas dokusu, derisi ya da iç organları fark etmeksizin tüketen kişileri iyi temizlenmiş olsa dahi öldürebilir” ifadelerini kullandı.

“DENİZLERİN GELECEĞİ TEHLİKEDE”

Ömer Fethi Gürer, hazırladığı Meclis Araştırma Önergesinin son bölümünde şu noktaya değindi:

* Denizdeki denge giderek bozuluyor. Balon balığı gibi zehirli türlerin varlığı hem balıklar açısından risk oluşturuyor hem insanların da zarar görmesine neden oluyor. Birden fazla fazla ölümcül olay balon balıklarıyla gerçekleşti bunun için bir Meclis Araştırması verdim. Konunun Meclis tarafından da takip edilmesinin gerekli ve önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü balon balıklarının zehirli olmalarından öte denizlerimizde artması ilerde daha büyük sorunların da ortaya çıkmasına neden olabilir. Bugünden önlem alınmalı bugünden takibe alınmalı.

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