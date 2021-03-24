AKP kongresine lebaleb yolculuk!

AKP'nin bu gün Ankara'da yapılacak olan 7. Olağan Kongresi'ne katılmak için yurdun çeşitli noktalarından hareket eden partililer pandemi kurallarını unuttu.

Büyük çoğunluğu maske takmayan AKP'liler otobüsleri lebaleb doldurdu. AKP'lilerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler sağlık çalışanları başta olmak üzere, binlerce vatandaşı endişelendirdi.

YOLLARI TRAFİĞE KAPATTILAR

Covid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar çocuklarını vatani görevlerine bile coşkuyla gönderemezken, maçlar seyircisiz oynanırken, lokantalarda bile sosyal mesafe kuralları uygulanırken, seyircili yapılacak kongre için yola çıkanlar şov yaptı.

AKP Kocaeli örgütü yola çıkmadan önce adeta miting yaptı. Maytaplar patlatıp, yolları trafiğe kapattı.