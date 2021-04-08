AKP-MHP, şiddet gören kadınlara avukat desteği protokolünü reddetti

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin nisan ayı meclis oturumlarında, belediye ile İstanbul Barosu (İstanbul 1 No'lu Baro) arasında imzalanacak işbirliği protokolü oya sunuldu. Protokol ile Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde baro tarafından görevlendirilen avukat, haftada bir gün başvuran kadınlara yasal haklarını anlatacaktı. Dava açmak isteyen kadınlar da baro adli yardım bürosuna yönlendirerek haklarını araması sağlanacaktı.

“KADIN ARKADAŞLARA İTHAF OLUNUR”

Oya sunulan işbirliği protokolü, çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile tartışmalar arasında reddedildi. AKP'li üyeler sadece İstanbul Barosu ile işbirliği yapıldığını, 2 No'lu baronun protokolde yer almadığını belirterek işbirliğine karşı çıktı. Protokolün reddedilmesine oturumu yöneten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tepki gösterdi. Bozkurt, “1 ya da 2. baro ne fark ediyor? Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi. En çok ihtiyaç olunan alan burası.

Halk düzgün hizmet alsın istiyoruz. Bizden para almayacaklar, vatandaştan para almayacaklar. Ne zararı var? Bir tane ofis olacak. İhtiyacı olanlar gelecek. Karar sizin. Sakınca olduğunu görmüyorum. Hukuksuz değil. Birinin 30 bin, diğerinin 2 bin üyesi varsa. Biri 15 gün, diğeri 1 gün gelir. Bu tavır çok yanlış. Aldığınız karar, kadın arkadaşlara ithaf olunur” dedi.