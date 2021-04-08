Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP-MHP, şiddet gören kadınlara avukat desteği protokolünü reddetti

Esenyurt Belediyesi ile İstanbul Barosu arasında şiddet gören kadınlara avukat desteği vermek üzere imzalanacak işbirliği protokolü, ilçe meclisinde çoğunlukta olan AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. AKP-MHP grubu gerekçe olarak protokolde 2 No’lu baronun yer almamasını gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 16:05, 08/04/2021
HaberlerGündem
AKP-MHP, şiddet gören kadınlara avukat desteği protokolünü reddetti

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin nisan ayı meclis oturumlarında, belediye ile İstanbul Barosu (İstanbul 1 No'lu Baro)  arasında imzalanacak işbirliği protokolü oya sunuldu. Protokol ile Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde baro tarafından görevlendirilen avukat, haftada bir gün başvuran kadınlara yasal haklarını anlatacaktı. Dava açmak isteyen kadınlar da baro adli yardım bürosuna yönlendirerek haklarını araması sağlanacaktı.

“KADIN ARKADAŞLARA İTHAF OLUNUR”

Oya sunulan işbirliği protokolü, çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile tartışmalar arasında reddedildi. AKP'li üyeler sadece İstanbul Barosu ile işbirliği yapıldığını, 2 No'lu baronun protokolde yer almadığını belirterek işbirliğine karşı çıktı. Protokolün reddedilmesine oturumu yöneten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tepki gösterdi. Bozkurt,  “1 ya da 2. baro ne fark ediyor? Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi. En çok ihtiyaç olunan alan burası.

Halk düzgün hizmet alsın istiyoruz. Bizden para almayacaklar, vatandaştan para almayacaklar. Ne zararı var? Bir tane ofis olacak. İhtiyacı olanlar gelecek. Karar sizin. Sakınca olduğunu görmüyorum. Hukuksuz değil. Birinin 30 bin, diğerinin 2 bin üyesi varsa. Biri 15 gün, diğeri 1 gün gelir. Bu tavır çok yanlış. Aldığınız karar, kadın arkadaşlara ithaf olunur” dedi.

İlginizi Çekebilir4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü kadın cinayetini ortaya çıkardı4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü kadın cinayetini ortaya çıkardı
AKP Avukat CHP Cinayet dava Esenyurt istanbul Kadın Kayseri Kocasinan Meclis MHP para Polis Türkiye