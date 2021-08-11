AKP’den ’20. yıl kuruluş yıl dönümü’ açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin 20'nci kuruluş yıl dönümünü 14 Ağustos'ta sade bir şekilde kutlayacaklarını söyledi.

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Bir basın toplantısı düzenleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Devam eden orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle 14 Ağustos’u sade bir şekilde kutlama kararı aldıklarını belirten Dağ, şunları söyledi:

– Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’daki il danışma toplantısına katılım sağlayacaklar ve İstanbul’dan 81 ilimize hitaplarını gerçekleştirecekler. İllerde, il başkanı, en genç gençlik kolları mahalle başkanı, en uzun dönem kadın kolları ilçe başkanı, ilk kurucuları temsilen kuruculardan en büyüğü birer konuşma yapacak. En son saat 18.00’de Sayın Cumhurbaşkanımız online bağlantı ile tüm illere canlı bağlantı gerçekleştirecek.