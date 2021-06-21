AKP’li başkanın borcu yüzünden belediyede tabela ve 4 duvar kaldı!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra AKP'den CHP'ye geçen Tirebolu belediyesinin tüm mallarına, daha önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle ipotek konuldu. AKP döneminde belediye meclisinin, AKP’li Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak’a gelirlerinin yüzde 100'üne kadar borçlanma yetkisi vermesinin ardından, park, bahçe, meydan düzenlemesi ve dere ıslahı gibi projeler için toplamda 22 milyon TL kredi çekildi.

Çekilen bu kredi ve diğer borçlardan kaynaklanan faizlerle birlikte borç yaklaşık 44 milyon liraya çıktı. Son 5 aydır belediye gelirlerinin yüzde 40'ına İller Bankası, yüzde 60'ına ise Halk Bankası tarafından el konulunca, Belediye Başkanı Takır da, memur ve işçilere maaşlarını ödeyemedi.

BELEDİYENİN HER ŞEYİ İPOTEKLİ

Belediyeyi devralırken borcu olduğunu bildiğini dile getiren CHP’li Belediye Başkanı Burhan Takır, şunları söyledi:

Şu anda belediyede ipotekli, hacizli olmayan hiçbir şeyi yok. Belediyenin 4 duvardan başka bir şeyi kalmamış. Sadece tabelada adı var. Belediyenin geliri ile birlikte elektrik parasını bile ödeyemiyoruz. Pandemi nedeniyle İller Bankası gelirlerimizin yüzde 50'sini verdi. 6 ay maaşları ödedik. Ardından sel felaketi yaşandı. O dönemde de 6 ay yine ödeme yapıldı ve maaşları ödeyebildik. Arada para buldukça maaş ödemeye çalıştık. Şu anda memur ve işçilere 5-6 maaş borcumuz var. Çark dönmüyor. Gönül istiyor ki hizmet yapalım. Ama mazotçu mazot, demirci demir vermiyor.

KREDİ ÇEKMİŞLER, PROJELERİ YAPMAMIŞLAR

AKP döneminde çekilen krediyle yapılacağı açıklanan projelerden sadece bir tanesinin hayata geçirildiğini anlatan Başkan Takır, “İller Bankası'ndan, park, bahçe, meydan, otogar, çevre düzenlemesi ve şelale projesi yapmak için 5 parça şeklinde 22 milyon TL para alınmış. Ama sadece dere ıslahı yapılmış. Başka bir şey yapılmamış. Ortada para da yok. Bu yapılmayan projelerden sonra belediye adeta ipotek altına alındı” diye konuştu.

BORÇLARI YAPILANDIRSINLAR

İki kez, İller Bankası'na borçların yapılandırılması için başvurduklarını belirten Belediye Başkanı Burhan Takır, “Borç taahhütlünün bitmesine 15 ay kaldı. Bizim borcumuzu yapılandırsınlar. Paramızı kessinler ama en azından yarısını versinler. Memurlara, işçilere maaşlarını ödeyelim. Böyle olunca ne onlar evine ekmek götürebilir ne de biz iş yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Belediyede çalışan ve aylardır maaşlarını alamayan 132 işçi ve 45 memur ise zor günler geçirdiklerini söyledi.

SENDİKA İLLER BANKASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm Bel-Sen Giresun Şube Başkanı Ersin Nurettin Önder, kesintilerin yasa dışı olduğunu ileri sürerek, şunları söyledi:

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkındaki kanun çerçevesinde, önceki yönetim tarafından yapılan kredi sözleşmelerine dayanarak, İller Bankası belediye gelirlerinin tamamına el koyması nedeniyle, şimdiki yönetim dava açmış, ancak bu dava 25.03.2021 tarihinde reddedilmiş ve olay üst mahkemeye intikal ettirilmiştir. İller Bankası, Tirebolu Belediyesi adına kullanılan kredilerle ilgili bir yapılandırmaya gitmezse, belediye çalışamayacak hale gelecek ve belediye emekçileri maaş sıkıntısı yaşamaya devam edeceklerdir.

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