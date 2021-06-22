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AKP’li belediye 400 bin TL’lik kelebek aldı, CHP tepki gösterdi

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihaleyle yaklaşık 400 bin TL'ye canlı kelebek pupası satın aldı. CHP'li Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencak, "Çocukların aç aç yatağa girdiği bu pandemi döneminde böylesine acil bir ihtiyacı giderdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederim” diye ihaleye ironiyle tepki gösterdi.

Ahmet KAYA
Güncellenme: 12:15, 22/06/2021
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AKP’li belediye 400 bin TL’lik kelebek aldı, CHP tepki gösterdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 399 bin 100 TL olan Krizalist (Pupa) aşamasında canlı kelebek alım ihalesine tepki gösteren Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hasan Şahin, sosyal medya hesabından “AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde yine  Gaziantep'in kanayan yaralarını sarmaya devam ediyor. 400 bin TL'ye canlı kelebek pupası  almış. Can çekişen esnafımıza duyurulur” paylaşımı yaptı.

“KELEBEK ALMANIN ZAMANI MI?”

Şencan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Belediye Hayvanat Bahçesi'ne kelebek alacakmış.  Alınsın da. Ama, şuanda zamanı mı? İnsanlar aç. Evine ekmek götüremeyen, yatağa aç giren çocuklar var. Çocuğunuz aç iken siz eşinize altın bilezik almayı düşünebilirmisiniz?  Esnafımız zor durumdayken, birilerinin kelebek almasından kentim adına gurur duydum” dedi.

CHP'li Hasan Şencan'ın tepki gösterdiği EKAP'ta yayınlanan ihale bilgilerine göre, kelebeğin üçüncü evresi olan Pupa dönemindeki tırtıllar ihaleyi kazanan Merve Esen tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

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