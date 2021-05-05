AKP’li belediye 85 bin ağaç kesti, parsel parsel satacaklar!

10 yıl önce Konya'nın Karatay ilçesinde AKP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Hançerli tarafından, Hazine’den alınan 2 milyon 472 bin metrekarelik yere 85 bin ağaçlık ormanlık alan oluşturuldu.

Birçok sanayi sitesinin yer aldığı Karatay’ın havasının sürekli yüksek oksijenle tazelenmesi ve sanayi yoğunluğunun çevresel etkilerinin minimum düzeye indirilmesi için oluşturulan ormanlık alan ranta kurban edildi.

Tahsis edilen alanın AKP'li milletvekillerinin girişimleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi'ne imar değişikliği yapılarak sanayi alanı olarak devredildiğini belirten Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici şunları söyledi:

BİR TANE AĞAÇ KALMADI

– 2018’de o dönemki Belediye Başkanı Mehmet Hançerli; iğde, akasya, sofora, aylantus, gladiçya, ılgın ve dişbudak gibi türlerin de bulunduğu 85 bin ağacın sanayi bölgesine nefes aldıracağını ifade etti. Aradan geçen üç yılın ardından burası AKP’li bazı milletvekillerinin girişimiyle, imarı sanayi alanı olarak değiştirilerek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Devrin hemen ardından buradaki 85 bin ağaç söküldü. Şu anda 2 milyon metre karelik alanda ne bir ormanlık alan var ne de tek bir ağaç kaldı.

ARSA OLARAK SATACAKLAR

Ormanlık alanın bir kısmının AKP'li belediye tarafından arsa olarak satılacağını da iddia eden Hasan Ekici, şu ifadeleri kullandı:

– Aslım Ormanı için il başkanlığımızca bir araştırma komisyonu kurduk. Buranın imarının sanayi alanı olarak değiştirilmesinin ardından alanın bir kısmının Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması projesi kapsamında Konya Yeni Sanayi Sitesi'ne dahil edildiğini, kalan değerli kısmının ise belediye tarafından önümüzdeki süreçte satılığa çıkarılacağını öğrendik. Henüz ormanlık alanın Büyükşehir'e tahsisi gerçekleşmeden ağaçların söküldüğünü öğrendik. Söküm esnasında da buradaki binlerce ağaç heba olmuş. Şehrimize ve sanayi bölgesine nefes aldıracak ormanlık alan ve binlerce ağaç maalesef ranta kurban edildi.

AKP’Lİ BAŞKAN: TOPRAK YAPISI AĞAÇ YETİŞTİRMEYE MÜSAİT DEĞİL

Ormanlık alanın Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sanayi alanı olarak devredildiğini ve ağaçların söküldüğünü doğrulayan AKP'li Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Burası abartıldığı kadar da büyük bir ormanlık alan değildi. Zaten toprak yapısı da ağaç yetiştirmeye çok müsait değil. Burası sanayi alanı olarak belirlendikten sonra ağaçlar büyük bir titizlikle söküldü. Sökülen ağaçları da yeni oluşturduğumuz yeşil alanlara taşıdık” şeklinde konuştu.