AKP’li belediye başkanı hapis cezası aldı, görevinden uzaklaştırıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde 2011 yılında meydana gelen ev yangınında itfaiyenin geç gittiği gerekçesiyle Darende Belediye Başkanı AKP’li İsa Özkan hakkında dava açılmıştı.
Darende Asliye Ceza Mahkemesi ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan İsa Özkan'ın 7 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
Kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin onaylaması sonrasında AKP'li Özkan, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK
Bu karar üzerine Malatya Valiliği, Darende Kaymakamlığı'na 18 Şubat 2021 tarihinde bir yazı göndererek İlçe Belediye Meclisi'nin yeni başkanı seçme sürecini başlatmasını istedi.