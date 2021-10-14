AKP’li belediye mahkeme kararını yok saydı

Elazığ Belediyesi'nin kent merkezinde yapımı devam eden 19 milyon liraya ihale edilen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı düzenlemesi ve yeraltı otoparkı mahkemeye takıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi’nin kent merkezinde 19 milyon liraya ihale ettiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı düzenlemesi ve yeraltı otoparkı yapım işini ilk alan Çetin İnşaat'tan alınıp Özsal inşaat- Evrensel Yol İnşaat isimli firmaya verilmesinin ardından Çetin İnşaat konuyu yargıya taşımıştı.

AKP'li Elazığ Belediyesi, Danıştay'ın kararının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı düzenlemesi ve yeraltı otoparkı yapım işini tekrardan ihaleye çıkartma kararı aldı ancak Çetin İnşaat’ın ihaleye davet edilmediği iddia edildi.

MAHKEME KARARIYLA YAPIMI İŞİNİ ALMIŞTI İHALEYE DAVET EDİLMEDİ

AKP’li Elazığ Belediyesi tarafından, 19 milyon maliyetle kent merkezinde yapımı süren 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Düzenlemesi ve Yeraltı otoparkı, yapım işi geçtiğimiz aylarda yargıya takıldı.

Yapım işini ilk üstlenen Çetin İnşaat’tan alınıp Özsal inşaat- Evrensel Yol inşaat isimli firmaya vermesi sonrasında Çetin İnşaat yargıya başvurdu.

Çetin inşaatın itirazları üzerine Danıştay 13. Dairesi, meydan düzenlemesi ve yeraltı otoparkı işinin tekrardan Çetin İnşaat'a verilmişti. Verilen karar sonrasında inşaat çalışması durmuştu.

AKP'li Elazığ Belediyesi, meydan düzenlemesi ve yeraltı otoparkı yapım işine devam ettirmek için yeniden ihaleye çıkma kararı aldı.

AKP'li belediyenin, ihaleye katılmaları için aralarında Evrensel Yol İnşaat dahil olmak üzere 16 firmaya davet göndermesine rağmen inşaatın yapımını ilk üstlenen Çetin İnşaat'a davet göndermedi.

Çetin İnşaat yetkilileri ihale yeterlilik şartlarının sağlanmasına rağmen kendilerinin ihaleye davet edilmediğini ve rekabet ortamının ortadan kaldırıldığını kaydetti.

“İHALE ÖNCESİ GİZLİLİK İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR”

AKP'li Elazığ Belediyesi'nin yapacağı ihale için Elazığ Valiliğine itiraz dilekçesi yazan Çetin İnşaat yetkilileri şunları kaydetti:

* 14 Ekim 2021 tarihinde Elazığ Belediyesince ihalesi yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi Meydan Düzenlemesi ve Yeraltı otoparkı yapılması ikmal ihalesi işinde davetiye usulü ile çağrı yapılarak ihaleye çıkılmıştır.

* İhaleden önce şirketler tarafından hangi firmalara davetiye çıkarıldığına dair firma isimleri ve adresleri dahi herkes tarafından bilinerek ihale öncesi gizlilik ilkesi ihlal edilmiştir.

* Gizlilik arz eden davetiye listesi herkes tarafından bilinmektedir. Yine davetiye gönderilen firmaların bir kısmının Murat Özcan Evrensel Yol ve İmal Altyapının birbiriyle organik bağı olduğu bilinmektedir.

* İhale öncesi şeffaflığın ve rekabet ortamının ortadan kalktığı açıktır. İhale öncesi firmalar arası anlaşma yapılmaya müsait, rekabet ortamının ortadan kalktığı ve kamu zararının ortaya çıkabileceği bir ihale yapılmak istenmektedir.

* Firmamız söz konusu işin ilk ihalesine katılmış ve ihale firmamızda kalmasına rağmen ihale haksız ve hukuka aykırı olarak Özsal İnşaat'a verilmiş olup sonrasında mahkeme kararıyla söz konusu ihale tarafımıza verilmiştir.

* Bu süreçte firmamız maddi ve manevi zarar uğramıştır. Elazığ Belediyesi tarafından ilk ihalede yapılan hata dolayısıyla süresi içinde iş bitirilemediği gibi meydana gelen fiyat artışları dolayısıyla da Elazığ Belediyesi en az 10 milyon TL zarara uğratılarak yeni ihaleye çıkılmıştır.

*Firmalar arasındaki anlaşma ortamı ortadan kaldırılmaması halinde firmalar anlaşırsa Elazığ Belediyesi 5 milyon zarara uğrayacaktır.

“İLGİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

İhale yeterlilik şartlarının tamamının sağlanmasına rağmen Çetin İnşaat'ın ihaleye davet edilmediğini belirten firma yetkilileri, “Yine ilk ihalede ihaleye girmeyen firmalara da davetiye gönderilmiştir. Şirketimize davetiye gönderilmesi halinde yüzde 25 kırım ile teklif vereceğiz. Sadece belirli firmalara davetiye gönderilerek rekabet ortamı ortadan kaldırılmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı ihalenin yapılış şekli, çağrı usulü hukuka aykırı olmakla birlikte söz konusu ihalenin iptal edilerek şeffaf bir şekilde rekabet ortamı oluşturulup meydana gelecek kamu zararının önlenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kamu zararının doğmasına sebep olan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İddiayla ilgili telefonla aradığımız Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, telefonlarımıza cevap vermedi.